元旦｜天文台預測部分時間天色明朗　有一兩陣微雨　氣温17至20度

乾燥的東北季候風正影響廣東。天文台表示，今日(31日)正午，本港各區的相對濕度下降至50%以下。同時，華東氣壓正在上升，預料一股清勁的偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東沿岸。此外，一道廣闊雲帶覆蓋南海中北部。預測下午溫暖。吹和緩偏北風，今晚轉吹東風，風勢間中清勁，雲量逐漸增多。



天文台展望: 元旦及星期四大致多雲，部分時間天色明朗。隨後兩三日天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。



圖為截至12月31日上午11時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股季候風將至 本周後期早晚清涼

天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸。同時，位於南海中北部的廣闊雲帶會逐漸覆蓋沿岸地區。預料一股乾燥的東北季候風會在星期五抵達華南。受季候風持續影響，本周後期至下周初華南沿岸普遍晴朗，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至12月31日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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「小寒」前開始再降溫 周六至下周三最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日元旦（1月1日）大致多雲。日間部份時間天色明朗，稍後有一兩陣微雨。周四（1月2日） 仍大致多雲。有一兩陣微雨，下午部份時間天色明朗。與元旦均介乎17至20度。

下周日（1月5日）二十四節氣「小寒」，九天天氣預報顯示，在前兩日開始降溫。天文台預測，周五（1月3日）至下周三（1月8日）均大致天晴及乾燥，早晚清涼。周五最低氣溫16度，周六至下周三均最低15度，最高約為19至21度。

下周四(9日)大致天晴及乾燥，早上相當清涼，氣温再跌1 度，最低14度，最高18度。