元旦天氣｜今日最高20度　早晚有一兩陣微雨　本周後期早晚清涼

今日（1月1日）為2025年元旦，天文台指一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶覆蓋該區及南海中北部。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。氣溫介乎17至20度。吹和緩至清勁東至東北風，初時高地間中吹強風。



天文台展望，明日（2日）大致多雲，部份時間天色明朗。隨後兩三日天晴乾燥，早晚清涼，日夜溫差頗大。



圖為截至1月1日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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另一股季候風周五抵達 內陸地區日夜溫差頗大

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。同時，一道廣闊雲帶會覆蓋沿岸地區及南海中北部。預料一股乾燥的東北季候風會在星期五（3日）抵達華南。受季候風持續影響，本周後期至下周初華南沿岸普遍晴朗，早晚清涼，內陸地區日夜溫差頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月1日凌晨0時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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「小寒」前兩天開始降溫 下周四低至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（2日） 大致多雲。初時有一兩陣微雨，日間部份時間天色明朗，介乎17至21度。周五（3日）至下周三（8日）均早晚清涼，其中周五漸轉天晴、天氣乾燥，介乎16至22度。

下周日（5日）為二十四節氣「小寒」，從前兩天起的周五（3日）將開始降溫，連日乾燥。周五至下周三（8日）均早晚清涼，其中周五漸轉天晴，介乎16至22度。周六（4日）至下周三均最低15度，最高介乎19至21度。下周四（9日）仍大致天晴及乾燥，早上相當清涼，跌至14至18度。