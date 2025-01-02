香港2024平均24.8度料最暖一年　綠色力量倡教導市民應對高溫天氣

環保團體綠色力量早前公布，香港2024年平均氣溫估計達24.8度，預料為香港史上最暖一年。綠色力量總監鄭睦奇表示，去年平均氣溫雖然為史上最高，但熱日、熱夜、極端酷熱日子都未打破紀錄，認為去年紀錄是香港熱得「越嚟越均勻」所致。他又表示，現時市民未有高溫天氣保護自己的意識，認為政府應提醒市民，尤其是長期病患者，如何應對高溫天氣。



環保團體綠色力量早前公布，香港2024年平均氣溫估計達24.8度，預料為香港史上最暖一年。（資料圖片／廖雁雄攝）

綠色力量總監鄭睦奇今早在港台節目《千禧年代》表示，與2023年相比，2024年平均氣溫雖然較高，但熱日、熱夜、極端酷熱日數，都較2023年少。他指，數字反映去年香港熱的程度不及2023年，但平均炎熱的日子增加，是香港熱得「越嚟越均勻」。

至於背後原因，他表示香港受全球暖化影響，而全球氣溫在2024年都是錄得歷年最高；城市化的熱島效應越來越劇烈，令市區比郊區熱。另外，週期天氣變化因素如厄爾尼諾效應在去年初較強，令東南亞和華南地區，有比較熱的春天，而副熱帶高壓脊推近華南，增加了夏天及秋天的高溫天氣。

鄭睦奇預料，未來10年、8年本港氣溫都保持上升趨勢，但認為現時市民未有高溫天氣保護自己的意識，例如不時有市民在炎熱天氣行山。他又認為，政府應提醒市民，尤其是長期病患者，如何應對高溫天氣。