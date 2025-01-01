天文台App更新功能增大灣區資訊　可查10城市、50多地區天氣

天文台推出「我的天文台」新版本，除本港天氣資訊之外，新增了大灣區天氣資訊，用戶可在App上查詢大灣區其餘10個城市、50多個地區的實時天氣觀測，生效警告和預報資料，透過定位功能，用戶更可以隨時獲取身處大灣區所在地區的最新天氣情況。



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天文台表示，新增的大灣區天氣資訊源自「大灣區天氣網站」，是由香港天文台與廣東省氣象局及澳門地球物理氣象局，為配合粵港澳大灣區發展而共同開發的網站。

天文台App「我的天文台」的「大灣區天氣」頁面提供大灣區內地區的實時天氣資訊。(天文台圖片）

新增的大灣區天氣資訊源自「大灣區天氣網站」。(天文台圖片）

「我的天文台」的「大灣區天氣」頁面提供大灣區內地區的實時天氣觀測（包括氣溫、相對濕度、一小時雨量、風向和風速）、當地生效警告、七天天氣預報及每三小時精細化預報資料。「大灣區天氣」頁面會顯示用戶身處的大灣區地區（如開啟自動定位功能）和由用戶選取區內多個地區的天氣資訊。

市民即時起可更新相關應用程式，其中iOS為版本7.9， Android是版本5.11，華為則是版本5.11。

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