小寒｜易受寒邪侵襲出現上呼吸道症狀 中醫教抗病5招+2款驅寒食療

小寒是冬天倒數第二個節氣，正值三九天期間，冷尚未極，氣溫驟降，更添幾分寒意。此時氣候乾冷，人體陽氣較弱，易受寒邪侵襲，繼而出現傷風、感冒、咳嗽等上呼吸道症狀；寒凝氣滯，氣血不暢，則手腳冰冷，尤其要預防心腦血管疾病的發生。因此小寒宜「養腎防寒」，重點在於保暖、進補和防寒抗病，適當進補以增強體質，故保健食療應以溫補為主，抵禦寒冷侵襲。

本文作者：博愛醫院黃子欣中醫師



3招提高抗寒能力

1. 保暖補血湯品

雖然小寒適合進補，但應避免過於燥熱的食物，以免出現口乾舌燥、咽痛等表現。對於氣血不足、體弱者，可多食用溫補的湯品，如牛肉湯、羊肉湯或雞湯，以補脾胃、益氣血，當中富含蛋白質、鐵質等營養，有助補充體力並提高抗寒能力。

2. 薑茶驅寒

寒氣逼人，可適量飲用薑茶驅寒。薑有溫暖脾胃、溫肺開胃的功效，紅棗，而薑棗茶製作簡單，既能溫中驅寒，又能補氣養血。

3. 黑色食物補腎

中醫認為黑色食物入腎，補腎以益精血，在飲食中適當增加黑豆、黑米、黑芝麻、黑木耳、桑葚等食材，有補腎健脾的功效，其中含有豐富的鐵質、蛋白質及抗氧化物質。例如煮一碗黑米粥或飯菜加入少量黑芝麻，既能滋補身體，又能增添口感豐富。

2款驅寒補食療做法

薑棗茶（一至兩人份）

材料：生薑兩片、紅棗五粒、紅糖適量

做法：生薑切片和紅棗加500毫升水，煮10至15分鐘，加入適量紅糖調味。

注意：生薑傷陰助火，陰虛內熱者忌服。

三黑核桃糙米粥（一人份）

黑豆溫腎益陰、健脾利濕，黑芝麻補益精血、潤腸通便，黑木耳潤肺養胃、益氣養血，核桃補脾益腎、溫肺潤腸，糙米富含纖維、維生素和礦物質。

材料：黑豆30克、黑芝麻10克、乾黑木耳10克或新鮮黑木耳30克、核桃仁15克、糙米50克、紅棗5顆

做法：將黑豆、糙米、黑木耳提前浸泡2小時，與黑芝麻、核桃仁、紅棗一起加水熬煮1小時，至豆爛米熟即可食用。

注意： 腸胃虛弱、大便稀溏者慎服。

保養重點

1.保暖防寒

小寒溫度較低，應特別注意保暖，尤其是頭頸丶膝丶腳等易受寒的部位，外出時建議戴上帽子、手套和保暖鞋襪，避免受寒著涼。老年人及體弱者應適當增添衣物。

2.合理作息

冬季是養精蓄銳的季節，建議早睡晚起，保持充足的睡眠，讓身體得到充分的休息。小寒夜長日短，順應自然作息，避免熬夜，利於陽氣儲藏。良好作息習慣能增強正氣，以應對寒冷氣候，減少感冒和其他冬季疾病的風險。

3.適度運動

雖天氣寒冷，但仍需適度運動以增強體質、促進血液循環。可選擇在溫暖的室內進行如太極拳、瑜伽等輕緩的運動，幫助激發陽氣。適度運動能促進身體代謝，提高耐寒能力，但要避免在寒冷的戶外進行劇烈運動，或過早運動，以免受寒，並增加心血管疾病發作風險。

4.情緒管理

小寒節氣寒冷、日照少，容易導致情緒低落。應保持愉快的心情，適當調節情緒。可多進行戶外活動，接受陽光照射，幫助穩定情緒。也可與親友聯絡交流，增進身心健康，避免因情緒問題而引發身體不適。

5.飲食調節

小寒節氣飲食應以溫熱、易消化為主。建議少吃生冷食物，以免傷害脾胃，影響身體吸收營養。應適量食用辛溫食物，如薑、蒜、洋蔥等，可促進血液循環，驅寒保暖。

小寒是一個進補的好時機，應以溫補養腎、滋養氣血為主，選擇適合體質的食療，避免過於燥熱或寒涼的食物。再配合日常的運動丶保暖措施，陽氣充足，方能在冬季的最後階段做好準備，並為來年春天的到來打下健康基礎。