西藏地震｜旅議會指暫沒收到求助　屬冬天淡季料無港旅行團在當地

西藏日喀則市定日縣今早（7日）上午9時5分發生6.8級地震，其後再發生多次餘震，最強達4.4級，目前定日縣最少32人死亡。旅遊業議會中午表示，目前無本地旅行團在當地，也沒收到任何求助。另有旅行社透露，其西藏旅行團正預備在四月出發。



西藏地震後街道上一片狼藉。（央視新聞）

截至上午約11時半 西藏地震造成定日縣32人死亡

西藏日喀則市附近發生6.8級極淺層地震，震源深度僅10公里。有內地傳媒報道，截至上午11時23分，地震已造成定日縣32人死亡、38人受傷，超過1,000戶房屋倒塌；拉孜縣有2人死亡、15人受傷；薩迦縣則報告2人受傷及39戶房屋倒塌。

圖為西藏地震發生位置。（網上截圖）

兩原因無本地旅行團︰日喀則市位於拉薩市西面、當地旅遊淡季

旅遊業議會總幹事楊淑芬中午表示，根據現有資料，目前無本地旅行團在當地，也沒收到任何求助。她續指，日喀則市位於西藏旅遊熱點拉薩市的西面，加上冬季是當地的旅遊淡季，估計當地無本地旅行團。

縱橫遊有旅行團預備四月出發往西藏

永安旅遊、東瀛遊及縱橫遊均表示，暫無旅行團在當地。其中縱橫遊常務董事袁振寧指，其旅行團正預備在四月出發前往西藏。