人工智能｜東華三院300多名教師參加培訓　有學校分享用AI評作文

東華三院教育科於6月底舉辦「中小學人工智能教學分享會及專業培訓」，有300多位屬校教師參加。有學校分享如何利用人工智能輔助工具進行語文教學，例如自動作文評分，亦有學校分享如何利用人工智能平台進行數學教學。



東華三院教育科於6月底舉辦「中小學人工智能教學分享會及專業培訓」，有300多位屬校教師參加。(東華三院提供圖片)

東華三院教育科於6月底舉辦「中小學人工智能教學分享會及專業培訓」，有300多位屬校教師參加。(東華三院提供圖片)

培訓由城市大學協理學務副校長（數碼學習）兼電機工程學系張澤松教授親自帶領，提升東華三院屬下全體中學、小學及特殊學校教師對人工智能教學的認識與應用能力。東華三院屬下各中學、小學及特殊學校共300多位教師參加，共同探討人工智能在教育領域的應用。

多所屬校分享他們在不同學科，例如語文、數學、科學等學科，應用人工智能教學的成功案例，涵蓋教學設計、課堂實踐、學習評估等多個方面。這些案例展現了人工智能如何提升學生的學習興趣、促進個性化學習，以及培養學生的創新思維和解決問題的能力。

有學校分享如何利用人工智能輔助工具進行語文教學，例如自動作文評分、語法錯誤檢測等，提升學生的寫作能力；亦有學校分享如何利用人工智能平台進行數學教學，例如個性化練習推薦、學習進度追蹤等，幫助學生更好地掌握數學知識。此外，部分學校更分享利用人工智能技術進行科學實驗和探究式學習的經驗，讓學生在虛擬環境中進行實驗操作，提升學習的安全性及效率。

東華三院多所屬校分享他們在不同學科。(東華三院提供圖片)

東華三院多所屬校分享他們在不同學科。(東華三院提供圖片)

東華三院多所屬校分享他們在不同學科。(東華三院提供圖片)

東華三院多所屬校分享他們在不同學科。(東華三院提供圖片)

張澤松教授針對各校的分享進行專業點評，從人工智能技術的應用、教學法的創新、學習效果的評估等多個角度提供了寶貴的意見和指導，協助學校進一步優化人工智能教學方案。

培訓由城市大學張澤松教授親自帶領，提升東華三院屬下全體中學

是次活動亦促成了東華三院與城市大學建立長期的人工智能學與教合作夥伴關係，城大未來將在教師專業發展方面提供持續支援，包括舉辦工作坊、研討會、學術交流等活動，協助教師掌握最新的AI技術和教學方法。

東華三院指教育科與城市大學亦將致力於發掘和培養在數碼學習領域，尤其人工智能方面，具潛能及興趣的學生，提供學習資源和指導，協助他們發展相關才能，為未來社會培養更多人工智能領域的專才。