天氣｜今早顯著降溫　普遍較昨日低4至6度　明早市區仍僅13度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今晨（1月16日）指出，本港今早氣溫顯著下降，大部份地區氣溫較昨日低4至6度。天文台預測，本港今天晴乾燥，相對濕度最低40%。早上市區相當清涼，最低氣溫約13度，新界再低幾度及寒冷；日間最高氣溫約19度。吹和緩北至東北風，初時風勢清勁。



天文台展望，明日（17日）早上市區仍然相當清涼，新界部份地區寒冷。隨後兩三日大致天晴及乾燥，氣溫稍為回升。



圖為截至1月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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季候風下周初稍為緩和

天文台指出，受乾燥的東北季候風影響，今明兩日華南沿岸普遍晴朗，早上相當清涼，而內陸地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著東北季候風在下周初稍為緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升。預料一股偏東氣流會在下周中期影響沿岸地區，該區雲量稍為增多。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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大寒天晴乾燥最低15度

根據天文台的九天天氣預報，明日（17日） 天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，介乎13至19度。 周六（18日）部份時間有陽光，氣溫回升，最低氣溫15度。下周日（19日）天晴乾燥，最低16度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，料天晴乾燥，介乎15至21度。下周二（21日）至下周五（24日）均料在17至21度之間。下周二大致天晴及乾燥，隨後數日部份時間有陽光。