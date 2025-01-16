天文台｜明早市區僅13度新界寒冷　未來兩三日清涼　日夜相差6度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台表示，正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至40%或以下。預測本港天晴及非常乾燥。吹和緩北至東北風。展望：明日(17日)早上市區氣溫在13度左右，新界低幾度及寒冷。隨後兩三日早上仍然清涼，大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。



圖為截至1月16日早上11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

季候風下周初稍為緩和 氣温逐步回升

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來兩三日繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。該區早上仍然清涼，內陸部分地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著東北季候風在下周初稍為緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期抵達沿岸地區，該區雲量增多，風勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月16日早上11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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大寒天晴乾燥 介乎16至22 度

根據天文台的九天天氣預報，明日（17日） 天晴，早上相當清涼，日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，介乎13至19度。 周六（18日）部份時間有陽光及乾燥，氣溫回升，最低氣溫15度。下周日（19日）天晴乾燥，最低16度。

下周一（20日）為二十四節氣「大寒」，料天晴乾燥，介乎16至22度。下周二（21日）至下周五（24日）均料在17至21度之間。下周二大致天晴及乾燥，隨後數日部份時間有陽光。