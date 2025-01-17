天氣｜今早多區13度或以下　新界輻射冷卻明顯　打鼓嶺5度左右

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。天文台今晨（1月17日）指出，本港今早多處地區氣溫降至13度或以下。由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，打鼓嶺氣溫更降至5度左右。天文台預測，本港今天日間非常乾燥，相對濕度最低約35%，最高氣溫約19度。吹輕微至和緩東北風，稍後轉吹清勁東風。



天文台展望，周末及下周初早上仍然清涼，大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。下周中期雲量增多，風勢較大。



圖為截至1月17日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



+ 5

下周初至中期雲多風大

天文台指出，乾燥的東北季候風會在未來一兩日繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。該區早上仍然清涼，內陸部份地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著東北季候風在下周初稍為緩和，廣東沿岸氣溫逐步回升。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初至中期影響華南沿岸，該區雲量增多，風勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月17日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

大寒天晴乾燥最高22度

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）部份時間有陽光及乾燥，氣溫回升，料在15至20度之間。下周日（19日）及為二十四節氣「大寒」的下周一（20日），均料天晴乾燥，介乎16至22度。

下周二（21日）至下周五（24日）均部份或短暫時間有陽光，最低17度，最高為20或21度。下周六（25日）則介乎16至21度。