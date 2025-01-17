天文台預測明早仍相當清涼　下周一大寒最低15 度　日夜温差達7度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港地區今早(17日)多處地區氣溫降至13度或以下。天文台表示，由於天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻尤其明顯，打鼓嶺氣溫更降至5度左右。預測日間非常乾燥。吹輕微至和緩東北風，稍後轉吹清勁東風。

展望: 周末及下周初早上仍然清涼，大致天晴及乾燥，日夜溫差較大。下周中期雲量增多，風勢較大。



圖為截至1月17日早上11 時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至1月17日清晨5時50分，多區氣温錄得低至5.2至5.6度。（天文台網頁圖片）

▼12月20日 天文台清晨錄得氣溫降至12度以下▼



+ 5

預料下周中至後期 雲量多吹強風

天文台表示，受乾燥的東北季候風影響，華南沿岸明日早上仍然相當清涼，內陸部分地區寒冷，日夜溫差頗大。隨著東北季候風在下周初稍為緩和，廣東沿岸日間氣溫回升。預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周中至後期影響沿岸地區，該區雲量增多。而一股東北季候風會在下周末期間影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月17日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



+ 3

大寒天晴乾燥 最高22度

根據天文台的九天天氣預報，明日（18日）大致天晴及乾燥，早上相當清涼。介乎14至19度之間。周日（19日）及為二十四節氣「大寒」的下周一（20日），氣温微升至15度，最高22度。日夜温差7度。

下周二（21日）部分時間有陽光，氣温介乎16至20度。

下周三(22 日)至下周五（24日）均部份時間有陽光，最低17度，最高為20或21度。下周六（25日）則介乎16至21度。下下周日(26日)早晚相當清涼。初時有一兩陣雨。氣温再跌至14度、最高19度。