天氣｜今日多雲有陣雨最高19度　未來兩三日和暖　年廿七迎冷鋒

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶正覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日（1月22日）大致多雲，有一兩陣雨。氣溫介乎16至19度。吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。



天文台展望，未來兩三日日間和暖。星期日（26日）及星期一（27日）的年廿八，料北風逐漸增強。星期一及年廿九（28日）天氣寒冷，年初一（29日）至年初二（30日）早晚氣溫仍然較低。



圖為截至1月22日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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未來兩三日和暖 下周受強烈冬季季候風影響

天文台指出，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。同時，一道雲帶會在今明兩日為沿岸地區帶來幾陣雨。預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下周中期早晚氣溫仍然較低。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月22日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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年廿八急跌8度 年廿九及除夕最低12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（23日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，升乎17至21度。隨後的周五（24日）及周六（25日）均部份時間有陽光，最低18度、最高21或22度。

下周日（26日）為年廿七，氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫回落至15至20度。年廿八天氣轉冷，與年廿九均乾燥及介乎12至17度。大年初一氣溫回升，料介乎13度至18度。但早上相當清涼。大年初二最低氣溫為14度。