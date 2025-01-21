天文台料冷鋒周日殺到　年廿八早上部份地區嚴寒　一個因素或更寒

送龍迎蛇農曆年將至，香港天文台今日（21日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《冷鋒拜早年》文章指，一道西風槽將會在本周後期橫過貝加爾湖並於華北加深，推動積聚於西伯利亞的冷空氣南下，而源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會進一步促使冷空氣向南擴展，料一道冷鋒會在下周日（26日）橫過華南，下周日至下周一年廿八（27日）香港北風增強，受冷鋒隨後強烈冬季季候風影響，下周一及周二年廿九（28日）天氣轉冷，新界再低幾度，早上部份地區嚴寒。

天文台指，按現時各電腦模式預測，冷鋒過境時有較大可能伴隨降雨，降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅，而不同電腦模式對於降雨預測仍有分歧，若降雨較為持續，下周一氣溫有機會更低。



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根據天文台今日更新的香港九天天氣預報，下周一年廿八及下周二年廿九，市區最低氣溫只有12度，新界再低幾度，早上內陸地區嚴寒。

根據天文台1月21日早上更新的香港九天天氣預報，下周一年廿八及下周二年廿九，市區最低氣溫只有12度，新界再低幾度，早上內陸地區嚴寒。

天文台今在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《冷鋒拜早年》文章指，未來兩三日華南沿岸受偏東氣流影響，日間天氣和暖，而雲量亦會增多。同時，一道西風槽將會在本周後期橫過貝加爾湖並於華北加深，推動積聚於西伯利亞的冷空氣南下，而源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會進一步促使冷空氣向南擴展。

天文台預料一道冷鋒會在下周日橫過華南，下周日至周一本港北風會增強，氣溫顯著下降。受冷鋒隨後的強烈冬季季候風影響，下周一及下周二天氣轉冷及非常乾燥，而新界再低幾度，早上部份地區嚴寒。

天文台1月21日指星期六（25日）晚上八時的氣壓、溫度分佈及風場預報圖，可見一股偏東氣流屆時會影響廣東沿岸，而一道冷鋒亦將會逐漸南下。（香港天文網頁專欄「天氣隨筆」）

冷鋒過境時較大可能伴隨降雨 若降雨較持續 下周一氣溫或更低

天文台指出，北方冷空氣如想入侵本港仍需經過多重考驗，越過南嶺及本地山脈。除此之外，若屆時影響本港的偏東氣流較預期更強，冷鋒南下的速度可能會較慢，令北風到達沿岸地區和氣溫下降的時間有所推遲。而按照現時各電腦模式預測，冷鋒過境時有較大可能會伴隨降雨，降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅。但不同電腦模式對於降雨預測仍有分歧，若降雨較為持續，下周一的氣溫有機會更低。

初二初三早晚或有一兩陣微雨 天文台料對初二晚觀賞煙花影響不大

天文台又提到，受季候風持續影響，農曆新年假期期間早晚氣溫仍然較低，隨著偏東風帶來較多水汽，預料年初二及年初三早晚雲量較多，亦有機會有一兩陣微雨，但相信對年初二晚觀賞煙花的影響不大。

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