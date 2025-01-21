除夕至初二天氣｜天文台料冷鋒過境　除夕12度　初一、二13、14度

一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測本港地區今日(21 日)大致天晴，日間非常乾燥。稍後漸轉多雲。吹和緩至清勁偏東風，離岸間中吹強風。

展望: 明日雲量較多。本周後期日間和暖。星期日及星期一北風逐漸增強。星期一(27日)及年廿九(28日)天氣寒冷。



天文台預測除夕（28日年廿九）市區（以尖沙咀天文台總部計）氣溫，介乎攝氏12至17度，最低較昨日調高一度；蛇年大年初一仍然偏冷，市區最低13度，日間回升至18度。該兩日十分乾燥，相對濕度下降到30%至40%，最高回升至65%。



圖為天文台於1月21 日上午11時20分顯示各區氣温圖。(天文台網頁圖片)

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天文台表示，一股偏東氣流會在未來數日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。同時，一道雲帶會在未來一兩日為沿岸地區帶來幾陣雨。預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下周中期早晚氣溫仍然較低。

天文台1月21日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八至年初二（27至30日）天氣寒冷。（天文台圖片）

強烈冬季季候風隨冷鋒後至 年廿八一夜跌8度

根據天文台九天天氣預報、明日(22日)及周四(23日)均大致多雲，有一兩陣微雨、日間部分時間天色明朗。氣温均介乎17至20度。周五(24日) 及周六(25日)部分時間有陽光。氣温上升，最低18度、最高大約21、22 度。

天文台預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，預測下周日、即年廿七(26日)起氣温下跌，當日最低15度，最高20度。

年廿八（27日）清晨降至12度，由星期日的最高20度，一夜跌8度，料屆時天文台會發寒冷天氣警告。

天文台1月21日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八（27日）氣溫急跌。（天文台圖片）

今年除夕或與去年並列近8年最凍除夕

今年起五年沒有年三十，所以除夕都是年廿九。九天天氣預報顯示，天文台預測今年廿九（28日，下周二）市區氣溫介乎12至17度，大致天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度介乎30%至65%。資料顯示，去年除夕市區氣溫最低11度，因此今年將與去年一樣，並列近八年最凍除夕。

根據天文台公布的大年初一(29日)及初二(30日)氣溫預測，料介乎13至18度，比除夕稍高，早上相當清涼，部分時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎40%至65%。

年初二(30日)早晚大致多雲，部分時間有陽光，氣温微升至14至18度。

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