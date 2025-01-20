除夕年初一天氣｜天文台料冷鋒周日過境　除夕最低11度、初一13度

送龍迎蛇農曆新年將至，天文台今早（20日）表示，預料一道冷鋒會在星期日（26日）橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後一兩日影響該區，天氣轉冷及非常乾燥。



天文台預測除夕（28日年廿九）市區（以尖沙咀天文台總部計）氣溫，介乎攝氏11至17度，上限較昨日調高一度；蛇年大年初一仍然偏冷，市區最低13度，日間回升至17度。該兩日十分乾燥，相對濕度下降到30%至40%，最高回升至65%。



▼2024年2月4日維園年宵開鑼▼



+ 4

今日「大寒」市區下午可能升上22度

今日（20日）是二十四節氣最後的「大寒」，天文台表示，廣東地區風勢微弱，普遍晴朗及乾燥。正午時分，本港各區的相對濕度下降至55%，各區氣溫普遍升上20度以上，天文台總部暫最高20.9度，較今早15.4度高出5度，預測下午可能升上22度。

天文台料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東沿岸，雲量增多，隨着該偏東氣流在本後期稍為緩和，廣東地區天氣和暖。預料本港周四至周六（23至25日）市區氣溫介乎18至22度。

天文台1月20日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八至年初一（27至29日）天氣寒冷。（天文台圖片）

強烈冬季季候風隨冷鋒後至 年廿八一夜跌8度

天文台預料一道冷鋒會在星期日橫過華南沿岸，與其相關的強烈冬季季候風會在隨後一兩日影響該區。

根據最新九天天氣預報，天文台預測氣溫會由年廿七（26日）起開始下跌，由日間最高20度，到午夜降至13度，到年廿八（27日）清晨降至12度，一夜跌8度，料屆時天文台會發寒冷天氣警告。

天文台1月20日上午11時半更新九天天氣預報，顯示年廿八（27日）氣溫急跌。（天文台圖片）

今年除夕或與去年並列近8年最凍除夕

今年起五年沒有年三十，所以除夕都是年廿九。九天天氣預報顯示，天文台預測今年廿九（28日，下周二）市區氣溫介乎11至17度，大致天晴，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度介乎30%至65%。資料顯示，去年除夕市區氣溫最低11度，因此今年將與去年一樣，並列近八年最凍除夕。

天文台今日公布大年初一氣溫預測，料介乎13至17度，比除夕稍高，早上相當清涼，部分時間有陽光及乾燥，相對濕度介乎40%至65%。

▼2024年2月4日維園年宵開鑼▼



+ 9

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼

