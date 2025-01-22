天文台料未來兩三日和暖　周日起冷鋒到　年廿八及廿九除夕僅12度

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，覆蓋該區的雲帶稍為轉薄。天文台預測，本港地區今日（1月22日）下午短暫時間有陽光，今晚大致多雲，有一兩陣微雨。吹和緩至清勁東至東北風。

展望:未來兩三日日間和暖。星期日（26日）至星期一(27日）的年廿八北風逐漸增強，星期一及年廿九(28日)天氣寒冷。年初一（29日）至年初二（30日）早晚氣溫仍然較低。



圖為截至1月22日中午12 時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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未來兩三日和暖 下周受強烈冬季季候風影響

天文台指出，一股偏東氣流會在未來兩三日影響廣東沿岸，該區日間較為和暖。預料該偏東氣流會在周末稍為增強，而一道冷鋒會在星期日橫過華南，隨後的強烈冬季季候風會在下周初為沿岸地區帶來寒冷及非常乾燥的天氣，而內陸地區早上嚴寒。受季候風持續影響，下周中期早晚氣溫仍然較低。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至1月22日上午11 時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

圖為天文台預測未來九天天氣，年廿八(27 日) 急跌8度，與年廿九(28日)除夕最低均12度。 (天文台網頁截圖)

▼12月8日 清晨市區氣溫創入冬新低▼



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年廿八急跌8度 與年廿九除夕最低12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（23日） 大致多雲，初時有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光，升乎17至21度。隨後的周五（24日）及周六（25日）均部份時間有陽光，最低18度、最高21或22度。

今年起五年沒有年三十，所以除夕都是年廿九。下周日（26日，年廿七)，天文台預測氣溫顯著下降，日間短暫時間有陽光，稍後有一兩陣微雨，氣溫回落至15至20度。下周一(27日，年廿八)天氣轉冷，與下周二(28日，年廿九)即除夕當日均乾燥及介乎12至17度。

大年初一(29 日)氣溫微升，料介乎13度至18度。早上仍相當清涼。大年初二(30 日)最低氣溫為14度。最高18度。早晚大致多雲，日間部分時間有陽光。大年初三(31 日) 氣温回升至15度至19度。