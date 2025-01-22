新年天氣｜天文台：年廿八轉冷　部分地區嚴寒　年初二初三或有雨

受偏東氣流持續影響，本周餘下時間廣東沿岸日間和暖。



預料一道冷鋒會在星期日（1月26日）橫過華南，與其相關的強烈冬季季候風會在下星期一及星期二（年廿八及年廿九）影響該區，本港氣溫顯著下降，天氣轉冷及非常乾燥。

受季候風持續影響，農曆新年假期期間早晚氣溫仍然較低。

受冷鋒隨後的強烈冬季季候風影響，下星期一及星期二（年廿八及年廿九）天氣轉冷及非常乾燥。（歐嘉樂攝）

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20日正值大寒，雖然傳統曆法上大寒前後一般是華南全年最寒冷的時期，但過去兩三日本港陽光充沛，日間和暖。所謂「大寒又一年」，過了大寒也意味著龍年接近尾聲，大家準備歲晚收爐的時候，冷空氣卻未有止息，並將在下周初拜訪華南，跟大家拜個早年。

未來兩三日華南沿岸受偏東氣流影響，日間天氣和暖，而雲量亦會增多。同時，一道西風槽將會在本周後期橫過貝加爾湖並於華北加深，推動積聚於西伯利亞的冷空氣南下，而源於青藏高原一帶的南支西風槽亦會進一步促使冷空氣向南擴展。預料一道冷鋒會在星期日橫過華南，星期日至星期一本港北風會增強，氣溫顯著下降。受冷鋒隨後的強烈冬季季候風影響，下星期一及星期二（年廿八及年廿九）天氣轉冷及非常乾燥，而新界再低幾度，早上部分地區嚴寒。

不過，正如「寒潮過三關」所述，北方冷空氣如想入侵本港仍需經過多重考驗，越過南嶺及本地山脈。除此之外，若屆時影響本港的偏東氣流較預期更強，冷鋒南下的速度可能會較慢，令北風到達沿岸地區和氣溫下降的時間有所推遲。此外，按照現時各電腦模式預測，冷鋒過境時有較大可能會伴隨降雨，降雨會帶來蒸發冷卻效應，氣溫會有較大跌幅。但不同電腦模式對於降雨預測仍有分歧，若降雨較為持續，下星期一的氣溫有機會更低。

受季候風持續影響，農曆新年假期期間早晚氣溫仍然較低，隨著偏東風帶來較多水氣，預料年初二及年初三早晚雲量較多，亦有機會有一兩陣微雨，但相信對年初二晚觀賞煙花的影響不大。

俗語話，「年廿八，洗邋遢」，提提大家在年廿八轉冷之前，提早大掃除。另外，市民在農曆新年假期計劃活動或外出拜年時請注意保暖和留意最新的天氣預報。

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原文：冷鋒拜早年 作者：林家輝、范文熙、麥佩緹、黃家興