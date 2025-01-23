晾衫｜只用衣架就做到！5招實用「衣物快乾術」毋懼凍濕天氣洗衫

最近氣候又濕又冷，衣服很難晾乾，沒乾透的衣服常會有一股味道，讓人很不舒服。達人提供5個「晾衣快乾術」，只要善用衣架、電風扇，不必多花錢買設備，就能讓衣服快乾。



在台灣電視節目《健康2.0》中曾邀請家事達人陳映如、洗滌達人沈富育，教大家善用巧思快速讓衣服晾乾。達人們一致認為，衣服要快乾有個秘訣就是「增加空間」，營造一個空氣對流的環境，以下是達人們提供的方法：

原來「衣架」也可以有很多變化的使用方法（附圖示，按圖了解）



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1. 有口袋的衣服反轉曬：

陳映卜提到，有口袋的褲子很難乾，建議晾衣服時反轉曬，例如牛仔褲翻過來，讓口袋在外面，比較容易乾；衣服反轉曬的另一個好處是，即使照射到日光也較不易褪色。

2. 厚重衣物：衣架上套小膠樽

對於褲腰比較厚重或是刷毛外套等，陳映如建議，在衣架兩端各套一個優酪乳的瓶子，之後再晾衣服，它的好處是把衣服撐得比較開，可增加空氣流通，衣服就會比較快乾，同時也不怕衣服變形。

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3. 帽Tee：善用改良衣架晾

陳映如指出，有帽Tee的衣服如運動外套，用正常的衣架晾時，常常因帽子與衣服重疊處不易乾。所以，除了依照正常的曬法使用一個衣架外，她會在上面再加上一個改造的衣架。

取一個衣架，把衣架往下拉開，成一個菱形，在下方的兩邊的中間點，再往上折，就形成一個M型，這個改造的衣架就是套在帽子的部分。

也就是說，晾帽Tee時，使用2個衣架。上面的是改良衣架，用來晾帽子，下面的正常使用晾衣服，但記得把衣架上端的鉤子轉成90度，鉤住上面衣架M型的中央，再把衣服掛上去，這樣就不怕帽子的部分不容易乾。但不建議晚上這樣晾衣服，以免嚇到人。

4. 牛仔褲或裙子：晾襪網夾

至於牛仔褲或裙子，若覺得不容易乾的話，陳映如說也可以利用家裏現成的晾襪網夾，腰圍沿著夾子的外圍，一一夾上，衣服的通風更好，乾的速度比較快。

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5. 十字衣架燈籠曬衣法，乾衣時間省一半

洗滌達人沈富育提供一個私人的妙招，把2個衣架交叉，用束帶束緊，但不建議使用橡皮筋、鐵絲等，尤其是鐵絲易刺傷與割破衣服。

十字衣架做好後，衣服需要從下往上套（正常是從肩部套進去），把衣服撐開來晾，如果是用除濕機或電風扇，由下往上吹，風一灌進去，水氣就會從纖維跑出來，這一招對於趕著穿的人，例如小朋友上學急著穿時，至少減少一半的乾衣時間。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】