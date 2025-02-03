冷空氣搶先南下　天文台總部今晚降至14度以下　大帽山失守4度

寒冷天氣警告正生效。天文台預測一股強烈東北季候風會在明日（4日）為廣東沿岸帶來寒冷的天氣，與其相關的冷空氣今日（3日）正向廣東沿岸擴展，本港市區（尖沙咀天文台總部）氣溫由下午3時約18度逐步下降，至晚上10時後跌穿14度；大帽山深夜也失守4度，大老山及昂坪也見「7」。



天文台料明日年初七「人日」市區清晨降至12度，自動分區天氣預報顯示，北區打鼓嶺料低見9度。



天文台網頁顯示，今日0時0分至晚上10時0分，多區的最低氣溫普遍在12度左右徘迴，大帽山更只錄得3.7度。（天文台網頁截圖）

大帽山晚上11時錄得3.4度

隨着東北季候風即將殺到，天文台預料今晚氣溫將進一步下降，風力增強。今日0時0分至晚上10時0分，多區的最低氣溫普遍在12度左右徘迴，最低的大帽山更只錄得3.7度，到11時再降至3.4度。

大老山「風寒指數」只有1.6度

當天氣寒冷及大風時，人體產生之熱量會被風迅速吹走，因此人會感覺溫度比實際溫度為低，人體產生的熱量會被風迅速吹走，因此人會感覺溫度比實際溫度為低，此「感覺溫度」即為風寒指數 (Wind Chill)。

地下天文台的料顯示，晚上10時40分，大老山只有1.6度，比錄得的7度低5.4度；昂坪為2.6度，比同時間溫度低5度；打鼓嶺、大美督及流浮山依次為9.4、9.9及10.3度，也比實際錄得的溫度低2、3度。

▼1月9日 寒風來臨前的中午陽光普照▼



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天文台預測明日市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低兩三度，市區最高17度， 吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，稍後轉東風4級，天色將逐漸好轉，部分時間有陽光，日間乾燥，提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通；市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地或空曠地方，以免著涼而影響健康。

自動天氣預報顯示，明日清晨7時香港及九龍各區大致只有11度，新界主要降至10度，而打鼓嶺只有9度。

天文台預測周三至周五（5至7日）略為回升1至2度，周五氣溫介乎15至19度。

天文台在今日下午4時半更新的9天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台預料東北季候風會在周末期間再度影響華南，區內再度轉冷，由周六（8日）起氣溫明顯回應，料市區介乎13至17度，大致多雲，早上有一兩陣微雨，相當清涼，下午短暫時間有陽光。到下周日（9日）渣打馬拉松舉行當日寒冷，預測市區氣溫降至介乎12至17度，吹東北風4至5級，部分時間有陽光及乾燥。

天文台預測下周一（10日）起氣逐漸回升，下周二及三（11至12日）日間重上20度。