蛇年立春｜初六開工日迎冷鋒　天文台料最低14度　馬鞍山櫻花盛開

農曆年5天連假即將結束，明日（3日）年初六為打工仔的開工日，亦是二十四節氣的立春，乍暖還寒，留意北風又殺到。天文台指一道冷鋒會在明早橫過廣東沿岸，天氣顯著轉涼及有一兩陣雨，市區（天文台尖沙咀總部）氣溫會由18度，到晚上逐步降至14度，預測到周二（4日）年初七「人日」氣溫會再低1度，介乎13至17度。



與其相關的乾燥東北季候風會在隨後一兩日影響廣東，該區天色較為明朗，而內陸地區早上寒冷；受清勁偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，早上仍然清涼；預料另一股東北季候風會在周末期間影響華南。



▼2月2日 馬鞍山恆明街休憩處櫻花盛開▼



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天氣乍暖還寒，不過近年在本港不少地方種植的櫻花，在近日逐漸開花。最新賞花地為鞍山恆明街休憩處，鄰近港鐵屯馬線恒安站，有四棵河津櫻已開花七八成，今日吸引不少人前往觀看及拍攝。

據網民「報告」，城門谷公園櫻花樹少量開花；種植近百棵沙田石門的安景街公園，個別也開始開花。

▼天文台九天天氣預報▼



明日(3日)為打工仔開工日，遇上北風殺到，天文台料氣溫跌至最低14度，周二（4日）最低只有13度。（天文台網頁截圖）

天文台表示，一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，位於廣東北部的冷鋒正逐漸向南移動，預料會在明早橫過沿岸地區。

天文台預測本港地區下午及今晚天氣預測大致多雲，下午部份時間天色明朗；今晚有一兩陣雨及沿岸有薄霧，吹和緩東風，初時風勢清勁。

展望明日北風逐漸增強，天氣轉涼。星期二早上市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度及寒冷，隨後兩、三日早上仍然清涼。

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