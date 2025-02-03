強烈東北季候風年初七人日殺到　天文台料市區12度　新界一區9度

天文台今日（3日）指出，一股強烈東北季候風會在明日（4日）年初七「人日」為廣東帶來寒冷的天氣，並在近中午前發出特別天氣提示，預料今晚氣溫進一步下降，明早寒冷，市區（尖沙咀天文台總部）最低氣溫在攝氏12度左右，新界再低兩三度。自動天氣預報顯示，新界清晨普遍降至10度，而北區打鼓嶺料低至9度。



天文台預料東北季候風會在周末期間再度影響華南，該區轉冷，預測周六（8日）市區氣溫又回落至13度，下周日（9日）渣打馬拉松舉行當日，進一步下降至12度，吹東北風4至5級，跑手要多加留意。



天文台2月3日上午11時半更新九天天氣預報，調低未來數日天氣預測。(天文台圖片）

特別天氣提示：今晚氣溫進一步下降 明早市區12度左右

天文台預測今日市區氣溫介乎14至18度，而一股強烈東北季候風會在明日為廣東帶來寒冷的天氣，該區天色逐漸好轉，日間乾燥。受清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，有一兩陣微雨，早上仍然清涼。

天文台上午11時45分及下午1時40分發出發出特別天氣提示，指受強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本港今日日間清涼，下午氣溫變化不大；不過預料今晚氣溫進一步下降，明早寒冷，市區最低氣溫在12度左右，新界再低兩三度，明日天色逐漸好轉。天文台提醒市民請留意天氣變化，注意保暖。

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明早新界各區降至10度 打鼓嶺只有9度

天文台料明日市區氣溫介乎12至17度， 吹北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，稍後轉東風4級，部分時間有陽光，日間乾燥。自動天氣預報顯示，明日清晨7時香港及九龍各區大致只有11度，新界主要降至10度，而打鼓嶺只有9度。

到周三至周五（5至7日）略為回升1至2度，周五氣溫介乎15至19度。

天文台自動天氣預報顯示，2月4日年初七早上7時各區寒冷，市區（尖沙咀天文台總部）只有12度，打鼓嶺只有9度。(天文台圖片）

周日舉行渣打馬拉松 天文台料氣溫12度

天文台預料東北季候風會在周末期間再度影響華南，區內再度轉冷，由周六起氣溫明顯回應，料市區介乎13至17度，大致多雲，早上有一兩陣微雨，相當清涼，下午短暫時間有陽光。到下周日渣打馬拉松舉行當日寒冷，預測市區氣溫降至介乎12至17度，吹東北風4至5級，部分時間有陽光及乾燥。

天文台預測下周一（10日）起氣逐漸回升，下周二及三（11至12日）日間重上20度。