立春天氣｜冷鋒橫過轉涼　市區今晚跌至14度　天文台籲注意保暖

今日（2月3日）為二十四節氣的立春，天文台於今晨5時45分發出特別天氣提示，稱與冷鋒相關的東北季候風正逐漸影響廣東沿岸。本港今早天氣轉涼，普遍地區氣溫較昨早低兩三度。預料日間氣溫徘徊在17度左右，稍後氣溫逐步下降至晚上市區最低約14度，新界再低一兩度。市民請留意天氣變化，注意保暖。、



截止清晨約5時40分，本港多區僅約14、15度，其中天文台錄得16.5度，九龍城15.1度、黃大仙16度；沙田14.7度、上水14.1度，全港以大帽山的11.2度最低溫。天文台展望，明日（4日）為大年初七「人日」，早上市區最低氣溫在13度左右，新界再低兩三度及寒冷，日間天色漸轉明朗。隨後兩三日早上仍然清涼。



圖為截至2月3日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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本周中後期早上仍然清涼

天文台指出，一道冷鋒會在今早橫過廣東沿岸，該區天氣顯著轉涼及有一兩陣雨。與其相關的乾燥東北季候風會在未來一兩日影響廣東，該區天色較為明朗，而內陸地區早上寒冷。受清勁偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，早上仍然清涼。預料另一股東北季候風會在周末期間影響華南。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月3日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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周三至周六最低均為14度

根據天文台的九天天氣預報，明日年初七（4日）介乎13至17度，部份時間有陽光及乾燥，早上相當清涼。周三（5日）至周六（8日）均介乎14度及18度，連日大致多雲，其中周五（7日）及周六有一兩陣微雨。

下周日（9日）大致多雲及乾燥，早上相當清涼，最低集溫跌至13度。隨後兩日短暫或部份時間有陽光，最高氣溫均為19度，最低分別為14及15度。