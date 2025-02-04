天氣｜今早寒冷多區不足12度　隨後數日早上清涼　周末期間再降溫

今日（2月4日）為大年初七「人日」，寒冷天氣警告繼續生效。天文台指出，一股強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來寒冷的天氣。本港今早氣溫普遍降至12度左右，較昨日低約4度。天文台預測，本港今日漸轉天晴、日間乾燥，相對濕度最低約50%，最高氣溫約17度。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風，稍後轉吹和緩東風。



截止清晨6時00分，本港多區不足12度，其中天文台錄得12.4度，觀塘及九龍城僅11.1度、黃大仙11.8度；新界的沙田11.5度、上水113度，全港以大帽山的3.2度最低溫。天文台展望，隨後兩三日早上持續清涼，雲量逐漸增多，風勢頗大。周末期間氣溫再度下降。



圖為截至2月4日清晨6時00分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼大帽山郊野公園內的紅梅在1月底已盛開▼



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東北季候風將再度影響

天文台指出，一股強烈東北季候風會在今日為廣東帶來寒冷的天氣，該區天色好轉，日間乾燥。受清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量增多，有一兩陣微雨，早上仍然清涼。預料東北季候風會在周末期間再度影響華南，該區轉冷。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月4日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼1月31日 年初三農曆新年賽馬日▼



下周日最低12度

根據天文台的九天天氣預報，明日（5日） 部份時間有陽光，日間乾燥。稍後漸轉多雲，介乎14至18度。周四（6日）及周五（7日）均大致多雲，初時有一兩陣微雨，最低均為15度、最高18或19度。

周六（8日）早上有一兩陣微雨，相當清涼，氣溫跌至13至17度。下周日（9日）早上寒冷，進一步跌至最低12度。下周一（10日）仍早上相當清涼，最低氣溫稍為回升至13度。隨後兩日短暫或部份時間有陽光，均介乎15至20度。