天氣｜今日早晚清涼最低15度　初時有一兩陣微雨　情人節風勢較大

天文台預測，本港今日（2月13日）大致多雲，早晚清涼。初時有一兩陣微雨及沿岸有霧，相對濕度最高95%，氣溫介乎15至20度，下午部份時間天色明朗。吹和緩至清勁北至東北風，稍後東風增強。天文台展望，明日（14日）情人節五早晚清涼，風勢較大。周末期間天色逐漸好轉。下周初部份時間有陽光。



圖為截至2月13日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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東北季候風影響 未來一兩日風勢較大

天文台指出，受東北季候風影響，今明兩日華南沿岸風勢較大，氣溫稍為下降。同時，受南海南部廣闊低壓區相關的雲帶影響，未來一兩日南海北部及沿岸地區會有幾陣雨。隨著雲帶在周末期間逐漸轉薄，廣東沿岸日間氣溫稍為回升。預料一股較為乾燥的季候風補充會在下周初抵達華南沿岸，該區天色大致良好，風勢較大。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月13日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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明日多雲有一兩陣雨 下周一起連日最低16度

根據天文台的九天天氣預報，明日（14日）情人節大致多雲，有一兩陣雨，介乎16至19度。周六（15日）及下周日（16日）仍多雲及有一兩陣雨，最低氣溫17度，最高有21度及23度。

下周一（17日）大致天晴，日間乾燥，介乎16至20度。下周二（18日）為二十四節氣的「雨水」，料部份時間有陽光，氣溫在16至19度之間。下周三（19日）至下周五（21日）短暫或部份時間有陽光，最低氣溫16度，最高為20度及21度。