【01天氣預報】乾燥東北季候風將暫別　本周回暖聖誕後又得15度

今日清晨各區錄得的最低氣溫，突然打破入冬以來新低，新界不少地區凌晨至清早時錄得低於10度，大家以為剛剛才暫時收起的寒衣又要再出動？實情只是因為「輻射冷卻」效應下，才令新界空曠地區散熱快造成低溫，而在未來一周，按現時天氣預測，將會顯著回暖，冬至、平安夜及聖誕節的溫度，預料均會在較暖水平徘徊。 不過，根據最新發布的九天天氣預報顯示，聖誕過後氣溫將又再次顯著下降，27日的最低氣溫將下降至15度，最低溫度概率預報更顯示，隨後一、兩天的最低溫度將再有下調空間，跌至13至14度的概率達30%至40%。

聖誕過後氣溫將又再次顯著下降。（天文台）

天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，沿岸地區早上清涼，日夜溫差較大，香港今日天晴乾燥，吹和緩東至東北風，離岸風勢間中清勁。在上午11時30分，天文台錄得19.2度，相對濕度百分之56，紫外線指數4，強度屬於中等。天文台在昨早6時發出紅色火災危險警告仍然生效，表示火災危險性極高。

根據最新發布的九天天氣預報就顯示，至周末前的氣溫將穩步上升，天文台指，受一股較溫暖潮濕的偏東氣流在本周中後期影響，展望未來數日氣溫回升，日間溫暖，而明日起氣溫更會顯著回升，氣溫介乎18至22度，周五及周六最高氣溫將達24度，意味今年冬至將甚為和暖。

下周末前氣溫仍將在低位徘徊，甚至再進一步下調空間。（天文台）

拆禮物日起氣溫下調

不過，隨著稍後雲量增多，令內陸地區散熱變慢，相信如今早在「輻射冷卻」效應下部分地區氣溫插水的情況將不會再出現。

至於下周的天氣情況，氣溫在平安夜當日稍為回落後，聖誕當天將會回升至19至22度左右，但大家渡過暖笠笠的佳節後，在拆禮物日開始又再轉涼，下周四27日的最高氣溫不足20度，最低氣溫更急跌至只有15度，跟聖誕當天最高的22度，溫度達7度。

最低溫度概率預報就顯示，下周末前氣溫仍將在低位徘徊，甚至再進一步下調空間，現時預報所見，最低保溫為13至14度的概率，介乎30%至40%，但之後氣溫料將略為回升，故相信這個大除夕將不會太冷，