【01天氣預報】多區昨晚錄入冬最低溫　今日真回暖日間最高22度

雖然說好了本周氣溫回升，但受東北季候風影響，香港過去數天日夜溫差大，昨晚多區更意外地錄得今年入冬以來的最低氣溫，其中北區打鼓嶺低見7.6度，西貢北潭涌只有7.7度，較大帽山及昂平等「高地」氣溫更低，而沙田及元朗亦低見11度以下。 不過，今天開始預料將「真．回暖」。天文台表示，東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，香港今日天晴乾燥，早上清涼，惟日間最高氣溫將有約22度，吹和緩東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風。而一股較溫暖潮濕的偏東氣流會在本周中後期影響廣東沿岸，展望未來數日氣溫將會回升及日間溫暖。 冬天是打邊爐的旺季，經常打邊爐對健康固然有害無益，但原來經常喜愛打邊爐同時偏愛辣湯、辣配料，可能不是飲食喜好問題，反而是脾胃虛弱致令食慾欠佳，故才想以重口味刺激胃口。中醫師就提醒，打邊爐之所以造成熱氣有五大理由，而在打邊爐時適當選擇飲料，就能有效防止上火。

在早上7時，天文台錄得溫度為16.6度，相對濕度為百分之65；預測今日的最高紫外線指數大約是6，強度屬於高。而天文台在昨早6時發出紅色火災危險警告仍然生效，表示火災危險性極高。



天朗氣清助空曠北區晚間散熱

雖然市區溫度看似跟過去數天相若，但如果翻查昨晚天文台從各監測站錄得的保溫紀錄，即發現原來在說好了冷鋒遠去、氣溫回升下，卻有多區錄得今年入冬以來的最低氣溫。

昨晚多區更意外地錄得今年入冬以來的最低氣溫。（香港天文台）

其中，昨晚最凍地區是打鼓嶺，在凌晨4時左右錄得最低溫度只有7.6度，草溫更低見只有6.1度；此外，西貢北潭涌錄得7.7度、元朗公園是10.1度、沙田只有10.6度、將軍澳是11.7度、港島跑馬地為12.6度，而荃灣城門谷則是11.5度。而在早上6時後，以上多區氣溫更進一步下跌，打鼓嶺更跌至只得7.1度。

↓↓截至早上7時，多區錄得的最低氣溫打破今年入冬以來紀錄↓↓ 打鼓嶺 7.0℃ 北潭涌 7.5℃ 元朗公園 9.3℃ 沙田 10.1℃ 將軍澳 11.6℃ 跑馬地 12.6℃ 荃灣城門谷 11.5℃

雖然多區氣溫驟降，但就並非因為冷鋒再來，根據天文台解釋，是由於天朗氣清，令內陸空曠地區在晚間散熱較快，所以新界北部氣溫降至10度或以下。天文台慣常在每小時的45分更新網頁上的天氣預測，而今早在6時20分就打破慣例作出更新，解說多區錄得低溫的理由。

預料今天日間香港最高氣溫，將回升至約22度左右，部分地區氣溫更會較高。（香港天文台）

本周續回暖周末最高24度

天文台又預測，東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，香港今日大致天晴及乾燥，今早市區氣溫降至約16度，新界再低幾度，北部氣溫更降至10度或以下，吹和緩東北風，稍後轉吹和緩至清勁東風，而預料日間最高氣溫將回升至約22度左右。

由於一股較溫暖潮濕的偏東氣流，會在本周中後期影響廣東沿岸，展望未來數天氣溫將逐漸回升，本周五及周六的最高氣溫將升至24度，但同時雲量較多，並有幾陣微雨。天文台又預料，另一股東北季候風會在下周初影響華南沿岸地區，故平安夜當天氣溫會稍為回落，但隨後在聖誕節的氣溫又將回升至最高達23度。

展望未來數天氣溫將逐漸回升，本周五及周六的最高氣溫將升至24度。（香港天文台）

東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，香港今日天晴乾燥，早上清涼。（社區天氣觀測計劃 CWOS）

脾胃虛靠重口味邊爐刺激食慾

近來已經踏入冬季，港人最受的「飲食活動」，打邊爐相信必然榜上有名，近日市面上不同食肆都有推出各式各樣的打邊爐套餐，但過量打邊爐影響健康，可能造成腸胃不適，甚至帶來健康隱患。不過，原來打邊爐愛食辣湯、辣配料，可能是因為本身有脾胃虛弱問題。（按此閱讀：【01天氣】冬天愛邊爐或因脾胃虛）