【01天氣】北區突低溫因粉嶺高球場發功？拆解新界忽然爆凍之謎

雖然本周香港氣溫回暖，但昨晚至今早新界多區，甚至部份市區地點，卻竟然錄得低溫，部分地區錄得的最低溫度，更打破今年入冬以來的紀錄，較早前冷鋒襲港時的溫度更低，成為最新例子示範如何「新界再低幾度」。究竟為何會突然出現地區性低溫？是否真的如高爾夫球界人士在上周日於《城市論壇》豪言，是歸功於粉嶺高球場，因球場綠化地帶釋出氧氣有助降低區內氣溫？

今早各區氣溫頗低。（天文台）

翻查天文台資料，昨晚凌晨3時後，新界多區氣溫開始出現急降，至4時左右部分地區錄得的最低氣溫，已經較早前冷鋒襲港時更低，惟低處未算低，多區氣溫之後繼續向下，至清早6時左右，才跌至全日最低位。

數據顯示，北區打鼓嶺在多區中錄得的氣溫最低，只有7度；次席是西貢北潭涌為7.5度，較大帽山錄得的8.2度更低；此外，上水亦只有8.9度、元朗公園是9.3度、石崗9.7度、沙田10.1度、大埔11.2度、荃灣城門谷11.5度，而將軍澳亦只有11.6度等。

地區 12月18日錄得的最低氣溫 打鼓嶺 7.0℃ 北潭涌 7.5℃ 元朗公園 9.3℃ 沙田 10.1℃ 荃灣城門谷 11.5℃ 將軍澳 11.6℃ 跑馬地 12.6℃

天文台提早報料解釋新界低溫

天文台就在今早6時20分，一改平日只在每小時45分才更新的慣例，在天氣預測資訊中，加入解釋為何新界氣溫急降，稱是由於天朗氣清，令內陸空曠地區在晚間散熱較快，亦因此造成新界北部氣溫降至10度或以下。

但究竟有關機制如何發生？內陸空曠地區、晚間、散熱等因素，又是否必然存在？其實答案也早自天文台，因為天文台早就曾製作「氣象冷知識」專題，拆解天氣報告中常見的「新界地區會再低一、兩度」之謎。

市區密集的高樓大廈容易吸收及儲存熱能，同時使空氣不流通。（社區天氣觀測計劃 CWOS）

「輻射冷卻」作用有利地面散熱

根據天文台解釋，受城市化的影響，在市區密集的高樓大廈容易吸收及儲存熱能，同時使空氣不流通，所以晚上散熱較難，氣溫因此會特別高。相反，在新界內陸空曠地方如石崗、打鼓嶺一帶，由於附近沒有高樓大廈，故散熱較快，且冬季海水表面溫度一般較陸地高，沒有溫暖海水的調節，氣溫因而會比較低，於是在天朗氣清的晚上，散熱也會特別快，加上乾燥和微風，就更有利新界地區的輯射冷卻，亦令新界氣溫有時不只較市區低幾度，甚至會再低幾度。

至於所謂的「輻射冷卻」，其實是指地面熱能在晚上，會以紅外線方式釋放到太空，若晚上沒有雲層阻隔，散熱自然更有效率，氣溫自然也會更低，故相反在多雲的日子，新界與市區的溫差就會較細。

由此可見，箇中原因，跟是否有綠化地帶釋出氧氣其實不見有關係，而氧氣本身，也非具有調節氣溫的功能呢！