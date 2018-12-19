【01天氣】年尾婚宴旺季趕製大禮果籃　今期流行水果點解屬大忌？

年尾除了有普天同慶的聖誕節假期，原來更是婚宴高峰期，香港新人看重結婚儀式，其中傳統中式禮儀注重細節和意頭，過大禮環節更必不可少，而原來當中大有學問。近來果欄人頭湧湧，大家除了為過節入貨，原來更有不少新人正到場籌備過大禮果籃，但究竟琳瑯滿目的生果應該如何選擇？現時又有甚麼當造生果是送禮必選？能力既有體面之餘又有「意頭」呢？原來「今期流行」的生果，卻可能是送大禮果籃的大忌。

生果檔負責人志浩認為過大禮果籃意頭最為重要。

油麻地果欄水果店「欄之選」的負責人志浩接受《香港01》訪問，向大家逋解製作過大禮果籃的傳統與忌諱。由於中國人重意頭，所以用作結婚時過大禮用的大禮果籃更要一絲不苟，選用的生果既要體面，且背後含意更必不可少，「過大禮生果最重要是寓意，我認為中國人送大禮嚟講，寓意係第一嘅，最重要都係要好意頭，例如揀蘋果，有平平安安嘅意思；金柚就代表大富大貴。」從事家族水果生意的志浩如此解說。

時令火龍果是一個好選擇。

過大禮果籃 水果數目必須成雙

不過，水果又時節之分，不同季節有不同的當造種類，以今季時令水果為例，志浩就建議可挑選麒麟果、火龍果或日本蘋果。其中日本蘋果具有很多種類，當中溏心蘋果可寓意甜甜蜜蜜，可謂是近期新人的至愛。

至於如果保持傳統，揀選生果更必須是雙數，「有一雙一對嘅意思，因為結婚係兩個人嘅事，所以果籃也是兩個的。」原來一般來說，一個果籃有6款、8款或10款不同水果可以選擇，但要一定要避免用到個位數7、9等數目。

瓜類水果不宜用於過大禮果籃。

瓜類偕音不吉利列「黑名單」

其實每年年尾時份，都是結婚旺季，與此同時，年尾至年初期間的當造生果，近年「大人氣」首推日本士多啤梨和澳洲塔斯曼尼亞車厘子，兩者雖然是「今期流行」的送禮佳品，但原來卻是過大禮果籃的大忌，「車厘子有『厘』字，中國人會覺得有『分離』嘅意思，唔係幾好意頭；士多啤梨都係有個『梨』字一樣。」此外，原來所有瓜類如蜜瓜都屬「黑名單」，因為「瓜」有死亡之意，因此亦不宜放到過大禮果籃中。

志浩然後即席拿出一個10款裝生果果籃作參考，當中除蘋果和金柚外，還包括神石榴，寓意多子、多核、早生貴子；奇異果就寓意開花結果；富有柿寓意富富貴貴、大富大貴；還有頂級的日本岡山晴王提子，也有早生貴子之意；蜜柑則寓意有金有金、富貴黃金；火龍果寓意愛情火紅火熱；還有菠蘿，代表金叵羅，祝願新人的子女都是金叵羅。