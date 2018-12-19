【01天氣預報】偏東氣流上陣轉濕暖　氣溫回升晚上有微雨

居於新界地區的市民，經歷了一日「嚴寒」後，氣溫再次重回正軌！隨著天氣漸轉多雲，昨日特別明顯的「輻射冷卻」效應不再，新界多區昨日凌晨至今早的氣溫，大部分介乎17至18度左右，跟昨日最低氣溫，溫差相距逾10度，而部分地區昨天的單日溫差，甚至達15度之多。 天氣預測方面，連日影響華南沿岸的東北季候風暫時告別，改由一股偏東氣流影響廣東沿岸，香港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，今早市區最低氣溫約18度，日間最高氣溫將約22度，相對濕度介乎百分之65至85，同時預料晚上將有幾陣微雨。此外，展望隨後兩三日氣溫進一步回升，維持有陽光及溫暖天氣。 近來果欄人頭湧湧，大家除了為過節入貨，更有不少新人正到場籌備過大禮果籃，因為年尾原來是婚宴高峰期。不過，「今期流行」的生果卻可能是過大禮果籃的大忌，《香港01》就請來果欄達人，那些時令又有寓意的水果，是過大禮果籃的必然選擇。

今早香港市區氣溫最低約18度，新界就再低一兩度，「輻射冷卻」效應不再。（香港天文台）

今日最高氣溫22度

在早上7時，天文台錄得溫度為18.7度，相對濕度為百分之77，今早市區最低氣溫約18度，新界就會再低一兩度，預測今日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。

天文台表示，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。香港地區今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁，而今晚將有幾陣微雨。

從九天天氣預報可見，未來兩三天氣溫會繼續回升，周六冬至的最高氣溫更可達24度。（香港天文台）

打鼓嶺昨溫差達15度

香港多區昨日清早時，忽然錄得入冬以來最低氣溫，其中部分新界地區如打鼓嶺，更急跌至只有7度，背後原因很大程度是由於「輻射冷卻」效應，在天朗氣清下，新界內陸空曠地區更特別顯著。



翻查昨日的天氣數據，多個地區下午氣溫已「回復正常」，打鼓嶺溫度最高更回升至逾22度，單日溫差達15度之多，而其他多區的單日溫差亦達10度左右。

天文台自動分區天氣預報顯示，27日晚氣溫將下跌至13至14度左右。（香港天文台）

冬至聖誕皆和暖

天文台就預測，較溫暖潮濕的偏東氣流未來兩三天影響影響廣東沿岸，氣溫會繼續回升，天氣溫暖，周五及周六冬至日的最高氣溫將升至24度，日間部分時間有陽光。

不過，隨後天氣將再有變化，另一股一股達強風程度的東北季候風，將在下周初抵達華南沿岸地區，平安夜當天氣溫會下跌至18至21度，同時離岸間中吹起6級風，但聖誕節當日天氣將和暖，預測氣溫回升至19至22度，將會是近年最熱的聖誕節。

最低溫度概率預報顯示28日最低氣溫只有12至13度的概率為30%至40%。（香港天文台）

拆禮物日後氣溫顯著下降

而隨著季候風的補充在下周中期抵達華南，屆時香港氣溫在拆禮物日後即顯著下降，下周後期的最低氣溫，甚至有機會再跌至13至14度左右。

天文台自動分區天氣預報顯示，27日早上市區氣溫為15度，新界多區則只有12至13度，當日日間氣溫將上升至18至19度左右，然後晚上氣溫再次下跌，深夜氣溫回落至13至14度左右。最低溫度概率預報就顯示，至28日時最低氣溫只有12至13度的概率為30%至40%。

一股偏東氣流正影響廣東沿岸，香港今日大致多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。（社區天氣觀測計劃 CWOS）

過大禮果籃重意頭

12月除了有普天同慶的聖誕節，原來更是婚宴旺季，港人結婚儀式中西合壁，故禮儀與意頭不可少，其中過大禮環節必備的過大禮果籃，如何從林羅滿目的生果中作出選擇已是大有學問，當造流行生果中有那些是必然選擇？又有那些的大忌之選呢？（按此閱讀：【01天氣】年尾婚宴旺季 「今期流行」水果點解屬大忌？）