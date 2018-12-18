【01天氣預報】天文台預測「冬至」最高氣溫24度　20年最高

根據天文台預測，12月22日冬至最高氣溫達24度，是繼1998年冬至（錄得最高25.7度）後，20年來最溫暖的冬至。 乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，下午本港大部分地區的相對濕度曾下降至百分之五十以下，紅色火災危險警告現正生效。

下午5時半天文台錄得氣溫18.7度，相對濕度百分之56。紅色火災危險警告現正生效，表示火災危險性極高。

天文台預測今晚初時乾燥，漸轉多雲，明早天氣清涼，市區最低氣溫約17度，新界再低兩三度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約21度，明晚有幾陣微雨，吹和緩東風，初時離岸風勢間中清勁。明日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。隨後兩三日氣溫回升，日間部分時間有陽光，天氣溫暖。

季候風的補充會在下週中期抵達華南，氣溫會下降。（香港天文台）

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，明日短暫時間有陽光。晚上有幾陣微雨，氣溫介乎17至21度。現時影響廣東沿岸的乾燥東北季候風會被一股較溫暖潮濕的偏東氣流取代，未來數天該區氣溫逐漸回升，周五及周六氣溫升至介乎21至24度。一股達強風程度的東北季候風會在下週初影響華南沿岸地區，預料季候風的補充會在下週中期抵達華南，該區氣溫顯著下降，聖誕假期過後，周四將急降，最高氣溫只有19度。

預測今年有機會成1998年後最暖冬至。（香港天文台）

根據最新發布的九天天氣預報顯示，周六「冬至」最高氣溫達24度，將會是1998年（錄得最高25.7度）後錄得氣溫最高的冬至。翻查天文台資料，最溫暖的冬至發生在1951年，當日最高氣溫高達26.8度；而最寒冷的冬至則在1999年，最低氣溫只有6.7度。