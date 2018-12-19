【01天氣預報】暖聖誕後下周低見14度　除夕元旦略回暖或有20度

一股從海路而來的較溫暖偏東氣流，正影響廣東沿岸及香港，所以香港今早氣溫較和暖，各地區氣溫介乎17至18度左右，氣溫較昨日明顯回升，部分地區溫差變化頗大，氣溫回升達8至10度。今天接近中午時份，多區氣溫已回升至逾20度，部分地區更錄得23度或以上，預料午後將進一步升溫。 不過，下周天氣將有頗大變化，將會由暖變凍，在和暖的聖誕後，氣溫又再急跌。最新發布的九天天氣預報顯示，天文台下調了下周四的最低氣溫，由15度降至14度，而凍天氣最少將持續至周五。

在上午11時半，天文台錄得氣溫為20.2度，相對濕度為百分之73，在京士柏 錄得的紫外線指數為4，強度屬於中。

今日天氣溫暖。（天文台）

料迎廿年來最暖冬至聖誕

天文台表示，一股較溫暖潮濕的偏東氣流正影響廣東沿岸，未來兩三天廣東沿岸日間溫暖，香港今日部分時間有陽光，今晚大致多雲，吹和緩東風，初時離岸風勢清勁。天文台本來預測，今晚將有一兩陣微雨，最新預測就把降雨推遲到明早，而隨後兩天早晚將有薄霧及微雨，但同時展望部分時間有陽光，日間溫暖。

根據天文台的預測，冬至日最高氣溫料達24度，是繼1998年後，20年來最暖冬至；而預測聖誕節當日，雖然最高氣溫由原來23度微跌至22度，但最低氣溫仍有19度，有關溫度將隨時打入歷史三甲。總括而言，本周六冬至及下周二聖誕，大家將甚大機會在和暖中渡過。

下周四五最低見到14度。（天文台）

下周四五最低見到14度

不過，大家暫時收起的大褸和羽絨，在聖誕後便有機會再次出動，一股達強風程度的東北季候風在下周初影響華南沿岸地區，預料季候風的補充會在下周中期抵達華南，屆時該區氣溫顯著下降。

最新發布的九天天氣預報就顯示，拆禮物日（26日）將轉涼，氣溫開始回落，下周四更顯著轉涼，最低氣溫將跌至只有14度，較原先預測下調一度，而下周五繼續維持凍天氣，氣溫將介乎14至17度。

除夕及元旦氣溫，將介乎15至20度左右。（天文台）

值得留意是，下周四及周五的氣溫，隨時可能有進一步下調空間，因為最低溫度概率預報中，最低氣溫介乎12至14度的概率均是30%至40%。而根據現時預測，氣溫之後便將反彈，預料除夕及元旦氣溫，將介乎15至20度左右。