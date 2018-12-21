【01天氣預報】除夕夜真寒冷低見11度　趕尾班車勢成入冬最凍

天文台發出最新九天天氣預報，下周氣溫料由溫暖的拆禮物日後開始，連續多日下跌，至周末時天氣將相當清，寒冬天氣更甚大機會延續至大除夕（31日），根據現時預測，下周日（30日）將跌至只有13度，翌日大除夕氣溫介乎12及13度的概率均為30%至40%，如氣溫最終成功下試有關溫度，便將趕上2018年尾班車，成為今個冬季以來入冬最凍一日。

在上午11時半，天文台錄得氣溫為23.3度，相對濕度為百分之83，京士柏錄得紫外線指數為5，強度屬於中。

天文台表示，溫暖的偏東氣流會在明日繼續影響廣東沿岸華南，香港今日部分時間有陽光，天氣溫暖，早上沿岸有幾陣霧，吹和緩偏東風。展望明日天氣溫暖。

連續四日氣溫急跌。（天文台）

拆禮物日後氣溫即急降

不過，一股東北季候風會在星期日抵達華南，下周初區內氣溫將稍為下降，該季候風會在下周中期略為緩和，故預測平安夜及聖誕節雲量較多，天氣較涼。而隨著一股較強的季候風補充會在下周後期令華南氣溫顯著下降，屆時天氣轉冷及有雨。

根據最新發布的九天天氣預報顯示，天文台調高拆禮物日（26日）的最高氣溫，日前由原先20度調高至22度，最新再調高至23度，其成為下周溫度的最高點。之後氣溫將拾級而下，下周四最低氣溫料只有16度，一日間氣溫急降7度。最低氣溫然後每天以一度間距不斷下跌，至最新的12月30日預測，當天氣溫將低見13度，最高亦只有16度，天氣將相對清涼。

據最新預測，除夕天氣寒冷。（天文台）

最低溫度12以下概率逾五成

然而，有關氣溫可能仍有下調空間。最低溫度概率預報亦出現變化，截至31日的預測顯示，當天最低溫度介乎11至12度的概率提高，高達50%至60%，該預報由電腦自動控制，而整體趨勢上，至除夕當日為止，下周氣溫變化亦一直維持向下，要在踏入2019年時才出現回升。