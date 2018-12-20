【01天氣預報】今日邊區27度？　除夕夜或低見12度

受一股較溫暖的偏東氣流影響，香港多區今早接近中午時，氣溫普遍上升至22度以上，個別地區更錄得逾25度以上的高溫，晚上大部分地區則降至20至21度。

下午5時半天文台錄得氣溫22.5度，相對濕度百分之82。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是0.1，強度屬於低。

今日多個地區錄得27度以上，元朗公園錄得最高27.6度，石崗錄得27.3度，赤鱲角27.1度。當中元朗公園及石崗，今早分別錄得最低18.8及18.4度，早晚溫差高達8.9度。根據天文台自動分區天氣預報，今晚氣溫將會下降元至20至21度，將軍澳、上水低至19度。

元朗公園、石崗、赤鱲角錄得最高氣溫27度以上。（香港天文台）

預測晚上11時大部分地區則降至20至21度。（香港天文台）

天文台預測今晚大致多雲，最低氣溫約21度。明早沿岸有幾陣薄霧，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，最高氣溫約24度，吹和緩偏東風。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等 。週末天氣溫暖，平安夜及聖誕節雲量較多，天氣較涼。

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，受偏東氣流影響，未來一兩日廣東沿岸地區天氣溫暖。一股東北季候風會在星期日抵達華南，下週初該區氣溫稍為下降，平安夜氣溫介乎17至10度。而一股較強的季候風補充會在下週中後期令華南氣溫進一步下降，天氣顯著轉涼。下周四氣溫下降，天氣顯著較涼，下周五將急降至最低氣溫只有14度，周五、周六氣溫介乎14至17度。

（香港天文台）

最低溫度概率預報就顯示，下周後期及周末的氣溫，仍有下調空間，凍天氣甚至有望延續至除夕，除夕當天的最低氣溫為12度的概率達30至40%，市民外出倒數時，記得帶備出動厚衣。