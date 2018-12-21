和暖天氣持續，香港今早多區氣溫普遍在20度以上，而由凌晨至清早，各區錄得的最低氣溫亦幾乎高於20度，個別地區更逾21度。至於昨日香港部分地區，就曾錄得27.6度「高溫」，昨午多區的最高氣溫亦在25度以上。 由於預料較溫暖的偏東氣流將繼續影響廣東沿岸，明天迎來和暖的冬至相信幾成定局！天文台表示，今明兩日廣東沿岸地區天氣溫暖，香港今早沿岸有幾陣霧，大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約24度。而下周受東北季候風影響，平安夜及聖誕節雲量較多，天氣較涼，之後氣溫更會明顯下跌，按現時預測，除夕當天氣溫低見12度的機會不小。 古人對冬至的說法是「陰極之至，陽氣始生」，在冬至過後，各地氣候才進入一年中最寒冷的階段，而冬至日另一特別之處，是這天原來是北半球全年中白天最短、夜晚最長的一日。中醫生就提供養生貼士，食療上可食用由三種「黑食材」製作的「肉蓯蓉紫米黑豆粥」，同時可選擇打坐或聽古琴，令自己平靜下來。

在早上7時，天文台錄得氣溫為21.5度，相對濕度高達百分之93。預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。

今日早上沿岸有幾陣霧。（天文台）

天文台表示，一股較溫暖的偏東氣流正影響廣東沿岸，今明兩日廣東沿岸地區天氣溫暖。香港今早沿岸有幾陣霧，其中在橫瀾島的能見度，曾降至300米以下。預測今日大致多雲，日間部分時間有陽光，天氣溫暖，氣溫介乎21至24度，吹和緩偏東風，相對濕度則達百分之75至95。

自動分區天氣預報就顯示，今天下午1時前後，青衣、石崗、打鼓嶺、流浮山等監測站，預計會錄得26度氣溫，另多區亦會上升至25度，全日多區的最低溫度亦幾乎最少有「2字頭」。

昨日元朗錄得27.6度。（天文台）

昨午多區錄得26度以上

而其實昨日香港多區早也錄得「高溫」天氣，翻查天文台紀錄，元朗公園的監測站站錯錄得27.6度，是全日及全港最高，另在石崗就錄得27.3度，此外在屯門、荃灣、青衣、九龍城及深水埗等地區，最高氣溫均在26度以上。

不過，隨著一股東北季候風在星期日抵達華南，天文台就預計，下周初該區氣溫稍為下降。而一股較強的季候風補充會在下周中後期令華南氣溫進一步下降，天氣顯著轉涼，預計在平安夜及聖誕節的氣溫，將介乎17至21度左右，及至下周中，氣溫即開始急降，下周五及周六時，最低氣溫更會跌至14度左右，現時預測寒冷天氣將持續至除夕當日，且溫度有機會進一步下降，預測低至12度的概率為30%至40%。

現時預測寒冷天氣將持續至除夕當日。（天文台）

冬至習俗南北大不同

明天是冬至，常言：「冬至大過年」，故這個節氣又會被稱為冬節。民間在冬至會團聚慶賀，令做冬成為一個非常重視食品和滋補的日子，而各地的冬至食俗也大有不同。（按此閱讀：【01天氣．節氣】北方食餃子南方食湯圓）冬至被形容是「冬至一陽生」，意指陽氣的歸來，冬至也是廿四節氣中最早制訂出的一個，中醫師教路，原來這個自然規律正是冬至養生之道的最高法則，推薦大家可在這天盡量停止令自己繁忙的事情及煩惱，再選擇打坐或聽古琴令自己平靜下來，讓身體內部氣血自動調整，同時食用三種「黑食材」，通過藥補推動體內陽氣的升發，從而達到保健作用。（按此閱讀：【01天氣．節氣】冬至一陽生如新年到）