【天氣預報】下周日起連續4天低見11度　元旦氣溫會更低？

寒流趕至，為大家送別2018迎接2019！天文台發布最新的「九天天氣預報」，進一步調低除夕及元旦的氣溫，根據最新預測，由下周日（30日）起至下周三（1月2日），將一連四天氣溫最低只有11度，最高亦只有14度，將是今年入冬以來預測最長的寒冷天氣。 天文台表示，強烈冬季季候風會在本周後期抵達華南沿岸，令該區天氣轉冷，同時風勢頗大及有雨。進一步翻查天文台數據，最新的最低溫度概率顯示，踏入2019年後的氣溫可能較現時預測更低，因為元旦及翌日的最低氣溫只有9至10度的概率，現時高達五成至六成，而從概率趨勢可見，料寒冬天氣將持續至下周後期，氣溫才會回升。

上午11時半，天文台錄得氣溫為17.7度，相對濕度為百分之86，在京士柏錄得的紫外線指數為1，強度屬於低。

天文台預測，今日大致多雲。天氣清涼，吹和緩至清勁北至東北風。而現時為華南沿岸地區帶來清涼天氣的東北季候風會在聖誕假期稍為緩和，屆時天色較為明朗，展望聖誕假期日間氣溫稍為回升。

天文台調低除夕元旦氣溫

而在聖誕過後，寒流隨即掩至，氣溫將由拆禮物日後拾級而下，至下周日（30日）將跌至今年冬季最低位，料最低氣溫只得11度，最高氣溫將是14度。寒冷天氣之後將一直持續。

周日開始一連四日，最低氣溫只有11度。（香港天文台）

而據最新發布的「九天天氣預報」顯示，天文台更已調低了大除夕及元旦當天的氣溫，由原先11至15度及12至16度，同樣調低至只有11至14度，而最新預測的1月2日當天天氣，亦繼續維持在11至14度，換言之，將是一連四天最低氣溫只有11度，屆時更會多雲有雨，預料將令大家的體感溫度更低，大家要注意保暖和穿衣。

元旦10度以下概率逾50%

然而，一如之前預料，除夕及元旦日低見11度的預測，或仍有下調空間，因為根據最新的最低溫度概率顯示，元旦及翌日的最低氣溫，在9至10度的水平之概率達50%至60%，從概率趨勢反映，該兩天將是近期氣溫的低位，故不能排除屆時氣溫將再有下降空間。而從概率趨勢可見，寒冬天氣將持續，至下周後期氣溫才明顯回升。

元旦及翌日最低氣溫只有9至10度的概率，現時高達五成至六成。（香港天文台）

如果最終氣溫一如預測，即一連多日低見11度，相信天文台便有機會趕及在2018年完結前，發出今年入冬以來首個寒冬天氣警告。而自動分區天氣預報就顯示，30日早上時，新界多區氣溫將跌至只有個位數，市區如天文台亦只有11度，而在除夕凌晨時份，打鼓嶺、上水更將只有7度，大埔及元朗等亦只得8度。