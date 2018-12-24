【天氣預報】拆禮物日回暖至24度　除夕低見11度或迎寒冷天氣警告

大家在剛過去的周末，經歷完有記錄以來最暖的冬至後，就需要預備在一周坐上「氣溫過山車」，同時要有心理準備迎來寒冷天氣警告的「尾班車」！ 雖然昨日及今日天氣稍為轉涼，但明天聖誕節及後天拆禮物日，氣溫又將略為回升，然後氣溫即開始下跌，本周後期氣溫更會顯著下降。而預料在2018年的最後48小時，即30日及大除夕（31日），最低氣溫料低見11度，故天文台將有機會趕及在今年完結前，才發出今年冬季首個寒冬天氣警告。大家如果外出倒數迎接新一年，記得要穿著足夠禦寒衣物。 東北季候風會在今日為華南沿岸地區帶來清涼的天氣，香港今日多雲及有幾陣雨，天氣清涼，氣溫介乎16至19度，吹清勁北至東北風，離岸間中吹強風。明日聖誕假期天色會好轉，日間較為溫暖。

香港各區今早的氣溫，市區介乎16至17度，新界區如打鼓嶺、上水及元朗等，就只有約15度左右。（香港天文台）

在早上7時，天文台錄得的溫度為16.9度，相對濕度為百分之91。預測今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。至於香港各區今早的氣溫，市區介乎16至17度，新界區如打鼓嶺、上水及元朗等，就只有約15度左右。

天文台表示，東北季候風會在今日為華南沿岸地區帶來清涼的天氣。香港今日多雲，有幾陣雨，天氣清涼，氣溫介乎16至19度，吹清勁北至東北風，離岸間中吹強風。天文台資料就顯示，過去二十四小時全港都錄得雨量紀錄，部分地區雨量達30至40毫米，而在今天清早，部分地區亦錄得微量的雨量紀錄。

天文台資料就顯示，過去二十四小時全港都錄得雨量紀錄，部分地區雨量達30至40毫米。

有記錄以來最暖冬至



剛剛過去的周六，全日平均氣溫達22.2度，是自1884年有記錄以來冬至最高的「日平均氣溫」，經歷完有記錄以來最暖冬至，本星期氣溫將有頗大變化，因為預料季候風會在聖誕假期緩和，日間氣溫回升，明天聖誕的氣溫將介乎18至21度，翌日拆禮物日的氣溫更上升至19至24度，但隨著強烈東北季候風會在本周後期影響華南，氣溫便將顯著下降，天氣會轉冷及有雨。

天文台的九天天氣預報顯示，本周四的氣溫將略為回落，至周五更急跌至最低溫度只有16度，跟前一天出現達7度溫差，下周六再跌至最低見13度，而在周日（30日）及大除夕（31日）的最低氣溫，更只有11度，有關氣溫預測，是今年入冬以來最低。而踏入2019年元旦，當天仍天氣寒冷，氣溫只有12至16度。

經歷完有記錄以來最暖的冬至後，就需要預備在一周坐上「氣溫過山車」。

低於12度或發寒冷天氣警告



雖然2018年步入尾聲，但其實今年入冬以來，天文台仍未發出過寒冷天氣警告，故如此在今年最後的48小時，最低氣溫未低於12度，天文台便有機會發出寒冷天氣警告，亦令寒冷天氣警告可以趕上今年「尾班車」，否則便會成為自1999年該警告系統生效以來，首個沒有寒冷天氣警告的12月。惟需要注意，氣溫12度並非發出寒冬警告的「硬指標」，天文台仍要按屆時實際風速、相對濕度等氣象因素作決定。

自動分區天氣預報就顯示，明天聖誕節下午後全港氣溫普遍逾20度左右，就算入夜後多區仍維持在「2字頭」；而在30日清早開始，新界多區氣溫可跌至個位數，部分地區更只有7至8度，低溫天氣將在早晚一直出現至明年元旦日。而最低溫度概率預報就顯示，元旦日最低氣溫只有9至10度的概率，現時仍高達50%至60%。

自動分區天氣預報顯示，除夕當天清早多區氣溫將跌至10度以下。（香港天文台）

今天平安夜晚上氣溫略為回落，但預料仍在18-19度左右徘徊。（香港天文台）