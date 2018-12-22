天文台料除夕有雨　最低13度　12月首次無寒冷天氣警告？

是日冬至（22日），本港市區氣溫普遍超過攝氏20度，相當溫暖。但隨著一股強烈東北季候風將於下周後期影響華南，該區將明顯降溫，天文台預測除夕（31日）最低氣溫只有13度及有雨，更有一成機會為10度或以下，外出倒數謹記添衣、注意保暖。 另外，2018年將完結，今年入冬以來，天文台仍未發出寒冷天氣警告。若未來數日的最低氣溫仍未低於12度，或成寒冷天氣警告自1999年生效以來首個沒有寒冷天氣警告的12月。

天文台預測除夕氣溫介乎13至16度。（資料圖片／吳煒豪攝）

天文台預測，受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸氣溫稍為下降及有幾陣雨，預料季候風會在下周中期緩和。平安夜（24日）及聖誕節（25日）的最高氣溫分別為20及21度。而強烈東北季候風會在下周後期影響華南，本港下周四（27日）起轉涼，其後降溫繼續，天氣轉冷及有雨。除夕當日，大致多雲，有幾陣雨，天氣相當清涼，氣溫介乎13至16度。

天文台的最低溫度概率預報就預測，當日有一成機會出現10度或以下低溫。

強烈東北季候風會在下周後期影響華南，該區氣溫顯著下降，天氣轉冷及有雨。（天文台網頁截圖）

按天文台紀錄，最暖的除夕是1978年，最高氣溫達24.9度；最寒冷的除夕則是1914年及1984年，最低氣溫低見6.9度。

雖然今個除夕稍為轉涼，但本港今冬大致不太冷。天文台今年暫時錄得今年入冬低溫為本月12日的13.7度，仍未足以令天文台發出寒冷天氣警告。

寒冷天氣警告自1999年推出至今，每年12月都會發出該警告。但今年餘下數日的最低氣溫都未達12度的「寒冷」水平，意味該警告有機會不會生效，或成首個沒有寒冷天氣警告的12月。但天文台曾指，12度並非警告的「硬指標」，而是按實際風速、相對濕度等氣象因素再作決定。