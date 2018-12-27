【天氣預報】季候風發威一路降溫到除夕　寒流快車直奔入冬最凍

剛過去的聖誕假期，一如預料天氣較為和暖，昨日拆禮物日的最高氣溫雖然只有23.6度，但多區都曾錄得25度以上，部分地區甚至逾27度，同時非常晴朗，早上及下午一度只見藍天不見白雲；至於聖誕節當日的天氣，就較為多雲及清涼，而當天錄得最低溫度為18.5度，是回歸後新高，同時排在天文台記錄榜第7位。 不過，和暖過後我們將很快迎來寒流到訪，北方冷空氣已開始南下，香港今日大致天晴，最高氣溫約23度，晚上天氣稍涼，然後在未來一兩日氣溫便將顯著下降，下周初大除夕及元旦更天氣寒冷，最低氣溫預測將只有11度，大家要趁周末，把收起的禦寒衣物準備好，來迎接2019年了！

在早上7時，天文台錄得溫度為20.2度，相對濕度為百分之88。預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中；而天文台早上在多區錄得的氣溫，普遍約19至20度左右。

天文台表示，本港地區今日大致天晴，初時部分地區能見度較低，氣溫將介乎18至23度，晚上天氣稍涼，吹和緩東北風，離岸風勢清勁。

天文台早上在多區錄得的氣溫，普遍約19至20度左右。（香港天文台）

除夕元旦低見11度

根據天文台的九天天氣預報，未來數天氣溫將持續下降，天文台昨日亦已把早前的預測氣溫修訂及調低，預料明天氣溫將下跌至15至19度，跟今天比較，可能出現高達8度的溫差。本周六將進一步下跌至13王16度，周日再跌至12至15度，而下周一大除夕當天及踏入2019年的元旦日，將迎來今年入冬以來最寒冷的天氣，預測這兩天最低氣溫只有11度，氣溫要至下周五，才回升至13度或以上。

2018年即將進入最後倒數，但今年入冬以來，天文台其實仍未發出過寒冷天氣警告，如果除夕前後最後出現低於12度氣溫，天文台便有機會發出寒冷天氣警告，令寒冷天氣警告可以趕上今年「尾班車」。

冬季季候風會在今日開始影響華南，沿岸地區氣溫隨後將顯著下降，明晚新界已低見12至13度。（香港天文台）

寒警或跨年 寫12月最遲發記錄

不過，「12度氣溫」非發出寒冬警告「硬指標」，天文台仍會按實際風速、相對濕度等氣象因素作決定。

翻查天文台資料庫，寒冷天氣警告自1999年生效以來，都曾在12月份發出有關警告，而過去最遲發出的一次為2007年的12月30日，故如果今年最終在大除夕當日才出現「寒警」，便將成為12月最遲發出該警告的紀錄。而如果下周「寒警」最終沒有出現，加上預料之後氣溫便將略為回升，換言之，將會寫下寒冷天氣警告生效以來，入冬後最遲發出的新記錄。

九天天氣預報顯示，未來數天氣溫將持續下降，大除夕及元旦更將迎來今年入冬以來最寒冷的天氣。（香港天文台）

濕地公園嚴選每月花鳥蟲

聖誕假期天氣不俗且有好陽光，大家在假期時吃聖誕大餐外，又有沒有外出郊遊親親大自然？香港濕地公園就嚴選每月的花鳥蟲，讓大家假期過後，仍然可以眼睛再郊遊，12月獲選的每月之花、每月之鳥及每月之蟲，分別是蘆葦、赤頸鴨及藍點紫斑蝶，牠們有雖然外表平凡，但卻對生態有具大作用；有的外表漂亮，但原來混身暗裡藏毒以對付天敵，亦有一身美軍外表，原來是求偶「戰衣」，但要一睹其風采，就是看是否夠運了。（按此閱讀：【天氣】濕地公園嚴選12月花鳥蟲）