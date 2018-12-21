【01天氣．聖誕】天文台發帖指馴鹿數量減半　連帶北極生態受威脅

聖誕將至，到處也可以看見聖誕老人的蹤影，而香港天文台就更關心聖誕老人的好拍檔－－馴鹿，天文台日前在Facebook貼文分享，指現實中馴鹿的生存面臨重大挑戰，箇中原因，原來是跟氣候變化有關！

臨近聖誕，佳節當前，原來不一定只是消費和慶祝狂歡，因為一些氣候議題也跟節日相關。香港天文台周三便在Facebook發帖，引述權威報告指出，被視為是聖誕老人好拍檔的馴鹿，近年數目急劇下降，背後原因就可能是跟氣候變化有關，該貼文指「過去20年北極地區的馴鹿數目下降了百分之56，由470萬減至約210萬」，並指馴鹿數目下跌的其中一個原因，或受氣候變化如乾旱愈趨頻繁影響牠們覓食，以及全球整體氣溫上升，令慣常在寒冷地區生活的馴鹿身體抵抗力下降，導致生命受到威脅。



《北極報告》揭馴鹿銳減之謎

根據2018年北極報告（Arctic Report Card），在北極和亞北極的惡劣環境中生活的馴鹿，數量在這數十年來有很大變化，而自20世紀90年代中期以來，遷徙馴鹿的數量持續下降，自2013年的北極報告以來估計，超過20個受監測群中，只有1個數量接近歷史高位。

天文台在Facebook貼文（香港天文台）

資料顯示，在過去二十年，馴鹿和北美馴鹿的總體數量，已從原來估計的470萬，下跌至約210萬，減幅高達56％，其中特別在阿拉斯加及加拿大地區，當中5個馴鹿群數量急劇下降，且沒有恢復跡象。而在美國，在四個被科學家持續追蹤的馴鹿群中，三個在2003年到2010年的某個時間達到頂峰，但到2017年已銳減了57％。在加拿大，多個馴鹿群馴鹿數目也急劇下降，部分馴鹿品種已在全國列為瀕危物種，兩群東部遷徙馴鹿被視為瀕臨滅絕。另外，在俄羅斯的19個被評估馴鹿群中，有18個被認為是稀少、迅速減少或受威脅。

北極圈內23個主要馴鹿群位置的地圖，以及種群數量（深灰色）與歷史最大值（淺灰色）的比較圖表。金色顯示接近歷史最高點的馴鹿種群，包括阿拉斯加和加拿大的Porcupine馴鹿群以及俄羅斯的Lena-Olenyk馴鹿群。（NOAA）

不過，其實科學家們現時仍不能確定馴鹿群數量衰減的原因，因為馴鹿正面對一系列相互關聯的挑戰。馴鹿群數量下降的原因之一，可能是因為寄生蟲、疾病、捕食和狩獵活動增加，以及覓食減少等問題。此外，氣候變化如全球暖化及乾旱，就會影響覓食，並有利疾病和寄生蟲傳播，且還可能導致牠們變得緊張，因而削弱牠們抵抗疾病和面對食物短缺的能力。

馴鹿群數量不斷下降。（VGC）

馴鹿群數量持續和不斷下降，自然生態系統面臨威脅，因為馴鹿是北極地區食物鏈的關鍵物種，作為該地區的主要覓食者，它們將植物養分循環到土壤中，它們控制北極地區捕食動物和食腐動物的行為。