【01天氣預報】新界氣溫明早直插10度　一覺瞓醒得13度

冬季季候風正吹襲廣東內陸地區，大部分地區最低氣溫介乎11至14度，這股寒流在明早抵達本港，氣溫在今晚起直插。根據預測，在明早7時，上水、打鼓嶺及流浮山只得13度，相比起今日的最高氣溫跌逾10度。市區氣溫亦有明顯下降，市民出門前宜多添衣服。

未來幾日氣溫漸變寒冷。（天文台）

在下午5時10分，天文台錄得氣溫為21.1度，相對濕度為百分之74。本港地區今晚漸轉多雲，明日明早天氣轉涼，日間部分時間有陽光，最高氣溫約20度，稍後氣溫顯著下降，市區最低氣溫約16度，新界再低兩三度。明日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風。展望隨後數日轉冷，風勢頗大，下週初至中期有幾陣雨。

明早氣溫插水。（天文台）

影響華南的冬季季候風會在未來一兩日增強，該區風勢頗大，天氣顯著轉冷。現時廣東地區氣溫已明顯轉冷，明早寒流便會率先襲向新界北區，上水、打鼓嶺及流浮山在上午7時最凍，只得13度，相比起今日這幾區錄得的最高氣溫逾23度，下降超過10度。屯門、大埔及長洲亦只有14度，市區則介乎15至16度。隨後日間氣溫逐漸回升，預料未來一兩日氣溫會持續下降。