【天氣預報】濕凍除夕倒數迎新年　天文台調低元旦翌日氣溫

經過和暖的聖誕假期後，北方冷空氣開始南下，香港天氣即將就轉冷，今日短暫時間有陽光，晚上天氣會稍涼，而未來一兩日氣溫將顯著下降，下周初大除夕及元旦，預測最低氣溫將只有11度，相對濕度最高更達百分之95，大家要準備好禦寒衣物，在濕凍中倒數2018和迎接2019年！ 不過，天氣之後如何一直出現不同變化，天文台多次調整踏入新一年後的氣溫預測，1月2日的最低氣溫預測一直在11及12度間徘徊，天文台最新再修訂為只有11度，而從最低溫度概率預報可見，新一年首三天將低見11度的概率較高，達五至六成機會。而最新預報又顯示，氣溫在下周中後開始回升，下周六將回升至14至17度，而屆時將有幾陣雨，料要到下月中旬才能回暖。

上午11時半，天文台錄得氣溫為22.3度，相對濕度為百分之68，在京士柏錄得的紫外線指數為5，強度屬於中。

天文台表示，本港地區今日短暫時間有陽光，氣溫將介乎18至23度，今晚天氣稍涼，吹和緩東北風，離岸風勢清勁。未來一兩日氣溫顯著下降，風勢頗大，下周初至中期天氣寒冷及有幾陣雨。

下周一至周三連3日最低氣溫只有11度。（香港天文台）

天氣轉冷 最低11度迎接2019

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，未來數天氣溫將持續下降，預料明天氣溫將下跌至16至19度。本周六將進一步下跌至13至16度，周日再跌至12至15度，而下周一大除夕、2019年的元旦日及元旦翌日，預測是今年入冬以來最寒冷，一連3日最低氣溫只有11度，預測至下周五才有機會回升至13度或以上，而下周六再微升至14至17度。

值得留意是，下周除了寒冷，相對濕度同樣頗高，在預測最凍的下周一至三，相對濕度最高達百分之95，故屆時將會又濕又凍，或增加天文台發出寒冷天氣警告的機會。

根據自動分區天氣預報，元旦日清早新界多區氣溫只得個位數。（香港天文台）

料破入冬以來最晚發寒警紀錄

其實，今年即將結束，但今年入冬以來天文台仍未發出過寒冷天氣警告，翻查天文台資料庫，寒冷天氣警告自1999年生效以來，最遲發出的一次為2007年的12月30日，故如果天文台在周日後才發出寒冷天氣警告，就令寒冷天氣警告可以趕上今年「尾班車」。

雖然預料大家將在寒冷天氣中渡過除夕及元旦，但其實下周的氣溫亦並非特別凍。翻查天文台數據庫，2013年元旦錄得的最低氣溫便曾只有10.8度；08年只得10.2度，2005年時更只有6.4度，但要數史上最低就要到1888年，當年元旦最低只有6度。