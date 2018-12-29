【天氣．12月花鳥蟲】美麗有毒　藍點紫斑蝶閃出金屬藍

色彩動人的動植物在自然界卻往往是有毒的象徵，蝴蝶中的斑蝶更是當中的佼佼者。由濕地公園嚴選的12月之蝶「藍點紫斑蝶」，是一種在港過冬的蝴蝶，其有毒的特性，和很多斑蝶一樣源於自細進食的有毒植物，看似不起眼的灰色翅膀，當在陽光底下展開，即會閃出帶有迷人金屬藍色的前翅，如果天敵忍不住捕食，卻是會自討苦吃。

在陽光底下展開，即閃出帶有金屬藍色的前翅。（濕地公園圖片）

藍點紫斑蝶現正在「老是常出沒」的季節，濕地公園主管馮子豪指，藍點紫斑蝶的體形較大，翅膀主要是深啡色及有白色斑點，翅膀背面有特別結構，在陽光底下會反射金屬藍色的光澤。藍點紫斑蝶和另外兩種常見的斑蝶──幻紫斑蝶和異型紫斑蝶非常相似，如果要分辨牠們，就主要看金屬藍色的範圍和白色斑點的花紋，以對比兩者的不同。

三種斑蝶各有不同。（網上圖片）

紫斑蝶的幼蟲主要吃有毒植物，例如夾竹桃及羊角拗等，而幼蟲在進食時，會同時吸取了植物毒素並保存體內，當牠們長大後羽化成蝴蝶，毒素仍會存留在牠們身體內，並會令牠們的天敵在捕食了後承受到傷害，不敢再捕食同類型蝴蝶。牠們活躍於樹林或空曠的地方，在冬季，牠們會一大群聚集在樹林一起渡過寒冬。大家不妨在常見的有毒植物羊角拗上尋找蝶影。