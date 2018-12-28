【天氣預測】元旦料低見11度　香港史上最凍元旦係邊一年？

受北方冷空氣開始南下影響，下周一大除夕及周二元旦氣溫將挑戰今年入冬以來新低，預測最低氣溫將只有11度，天文台或可趕及在2018年完結前，發出今年入冬以來首個寒冷天氣警告，事實上，天文台昨晚已預早提醒大家，要準備好禦寒衣物迎接寒流。 不過，低見11度的元旦，在香港歷史上不算最冷元旦。翻查天文台資料庫，回歸後最少有3個元旦日，最低氣溫均錄得低於11度，其中2005年更只有6.4度。其實自有記錄以來，天文台多次錄得元旦日氣溫是「個位數」，但要數史上最凍的元旦日，原來就要返回130年前。

根據天文台現時的最新預測，下周一除夕及翌日元旦日，受北方冷空氣南下影響，氣温將下降至最低只有11度，而最高亦只有14度，料可以寫下今年入冬以來的最凍紀錄，並有望發出今個冬季首個寒冷天氣警告。

冷空氣已開始南下，冬季季候風會在今明兩日增強。（Windy網站截圖）

回歸後三個元旦錄得低於11度

事實上，寒冷天氣警告是否能趕及「尾班車」，也還看除夕當天，否則便成為該警告自1999年生效以來，首個沒有發出寒冷天氣警告的12月，也將寫下最遲發出寒冷天氣警告的新紀錄。

經過和暖的冬至和聖誕節後，大家也許會期待較寒冷的天氣在冬天出現？雖然下周氣溫跌至12度以下，但仍是「這個元旦不太冷」，因為過去有好幾個元旦日，曾錄得最低氣溫在11度以下。

元旦出外倒數，市民宜多添衣服。（資料圖片）

歷年元旦日有3次最高氣溫為14度或以下

根據天文台資料庫紀錄，回歸後有3個元旦日曾錄得最低氣溫低於11度，2013年曾錄得10.8度、2008年錄得過10.2度，而2005年就低見6.4度。而自1884年有記錄以來，有11個元旦日的最低氣溫是「個位數」，但要數史上最低紀錄，就要回溯至1888年，即130年前，當年曾錄得只有6度的低溫，而無獨有偶，當年也跟今年一樣，都是由前一天除夕開始跨年寒冷。

不過，挑戰最低不成，但2019年元旦的最高氣溫預測只有14度，倒有機會打入紀錄榜，根據記錄其實只有3次的最高氣溫在14度或以下，包括1962年和1984年同樣錄得13.8度，以及2005年錄得12.1度，故此2019年元旦甚有機會成為歷年最高氣溫中的「梗頸四」。