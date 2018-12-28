【天氣】非洲豬瘟殺入廣東　直擊「港豬」如何過冬

非洲豬瘟疫情持續，並先後在珠海、廣州及惠州等鄰近香港的內地豬場爆發，最新資料顯示，至今已有20個內地豬場暫停活豬供港，業界同時傳出，廣東省亦有機會日內暫停向香港供應活豬，加上疑似跨省禁運安排，如果內地豬供港亮起紅燈，港人就會因此無新鮮豬食？ 香港長期倚賴內地進口豬肉，而其實正宗本地港豬論質素絕對有過之而無不及，《香港01》記者就在內地爆發非洲豬瘟前，訪問過飼養「港豬」的本地豬場「英明農場」，而農場的出品之一，還包括優質本地黑毛豬。負責人尹偉明（明哥）更擁有五十多年養豬經驗，他就教路，要將「港豬」養得肥肥白白，「冬暖夏涼」四字正是養豬之道，而要令本地豬健健康康，舒適環境、疫苗及殺菌更是缺一不可。

在上午8時，天文台錄得氣溫只有16.9度，相對濕度為百分之77，而在京士柏錄得的紫外線指數為0。多區氣溫在早上持續下降，市區下跌至只有介乎15至16度，新界多區則跌至只有13至15度左右，較高地點如大帽山，在7時後錄得的氣溫跌至只有9度的個位數。而隨著影響華南的冬季季候風在今明兩日增強，天氣今日稍後將顯著轉冷。（按此閱讀：【天氣預報】今顯著轉涼周末見12度低溫）

豬易患環境病要冬暖夏涼

近期內地豬場相繼爆發非洲豬瘟，令防疫檢疫把關工作突然緊張，令外界憂慮非洲豬瘟會殺入香港，同時也令人關注本地豬農。由於內地活豬隨時可能斷供香港，屆時本地港豬便可能成為新鮮豬的唯一供應，那「港豬」又是如何養成呢？

豬農會為豬隻注射疫苗，增加豬隻的抗病能力。

《香港01》記者早前就走訪過飼養本地黑毛豬的豬場「英明農場」，裡面原來設有不同的圍欄及房間，將不同年齡或需要特別照顧的豬分開飼養。據豬農場負責人尹偉明（明哥）介紹，原來養在室外的都是成年豬，體形較為強壯，因此石屎圍欄及天花已足夠防風及保溫；至於較脆弱的小豬及待產母豬，便要住進「產房」，裡面設有「水幕牆」及俗稱「噴火爐」的暖風機，可使室溫快速提升，「豬最主要係環境病，要做好環境冬暖夏涼。」

冬季必需加強消毒，豬舍每周一次全面噴灑消毒藥水。（楊榮飛攝）

明哥又補充，每窩在寒冬下誕生的小豬，原來最好用一支保暖燈照射保暖，但就比較耗電，長期使用能源效益不佳，但想要豬兒好，似乎無微不至的照顧絕不可少。

小豬的抵抗力不足，所以在冬天不能「洗白白」。（楊榮飛攝）

冬季為「口蹄病」高危期

優質靚豬除了肥白更要健康，現時內地爆發非洲豬瘟，但其實在冬季，本身亦是豬隻常見疾病「口蹄病」的高危期，病毒傳染速度快、死亡率高，往往引致豬隻大批死亡，可謂是豬農的惡夢。



明哥就要防治口蹄病，冬季必需加強消毒，豬舍每周一次全面噴灑消毒藥水，（按：非洲豬瘟爆發後，消毒頻率改為每周三次），所有進出的車輛及人員必先經過消毒池，避免病毒在豬舍中潛伏。雖然現時非洲豬瘟並沒有防護疫苗，但其他常規的疫苗必需注射，增加豬隻的抗病能力。惟小豬的抵抗力不足，在冬天不能「洗白白」清潔。

此外，明哥又指出，餵食豬餿乃養豬大忌，「豬餿畀千萬個人食過，有咩菌喺入面都唔知！」而假如豬隻患病，便需特別調理，轉到病豬欄中隔離治療，「豬都一樣，病咗唔舒服，會鍾意食粥。」因此轉用濕飼料能提升病豬的胃口，小豬便要另加奶粉，以增強抵抗力。