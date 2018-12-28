【天氣預報】2018壓軸一凍正式啟動　今顯著轉涼周末見12度低溫

南下寒流已經啟動，今年最後凍天氣即將殺到！香港今早多區氣溫，普遍介乎15至16度左右，較昨午氣溫低足足8至10度。天文台表示，今日早上清涼，日間部分時間有陽光，市區最低只有16度，稍後氣溫顯著下降。天文台昨晚又特別在facebook發文，再次溫馨提示大家要準備好禦寒衣物，因為未來數天將轉冷又大風，下周大部分時間更會持續寒冷。 根據天文台預測，本周末氣溫將繼續下跌，周日會跌至只有12度，然後下周一至三更會進一步跌至只有11度，如無意外將成為今年入冬以來最凍的天氣，大除夕亦是2018入冬後，最大及最後機會出現寒冷天氣警告的時候。

在上午7時，天文台錄得16.9度，相對濕度為百分之76；預測今日的最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等。香港市區今早氣溫介乎16至17度，而新界地區氣溫則普遍約14至15度左右。

香港市區今早氣溫介乎16至17度，而新界地區氣溫則普遍約15度左右。（香港天文台）

冬季季候風殺到 天文台發帖溫提轉凍

天文台表示，影響華南的冬季季候風會在今明兩日增強，令該區風勢頗大，天氣也將顯著轉冷。香港今日大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光，市區最低只有16度，最高氣溫亦只是約20度，而稍後氣溫顯著下降，吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。

經過較為和暖的聖誕假期，即迎來2018年終極一凍，且同時可能是今年入冬以來最凍天氣，天文台亦沒有掉以輕心，昨晚在社交網站去出post，提醒大家要注意轉冷，「如果你仲未拎禦寒衣物出嚟，就要嗱嗱臨準備啦，因為聽日開始氣溫顯著下降，隨後幾日仲會轉冷又大風，而下個禮拜大部分時間會持續寒冷。」此外，又建議如有認識獨居長者或慢性病患者，不妨抽時間關心問候。

天文台體貼地昨晚在社交網站出post，提醒大家要注意轉冷。（香港天文台facebook）

北方冷空氣正南下，未來數天進一步影響華南地區。（Windy網站截圖）

下周一連三天氣溫低見11度

根據天文台的「九天天氣預報」，受強烈冬季季候風影響，周末及下周大部分時間天氣持續寒冷及有雨。本周六氣溫將跌至13至16度，周日再下降至12至15度，及至下周一至三，氣溫將一連三天只有11至14度，相對濕度最高更達百分之90及95，換言之，大家屆時將在濕凍寒冷中倒數2018年的完結及迎接2019年。

九天天氣預報顯示，本周末及下周大部分時間天氣持續寒冷及有雨，下周一至三氣溫將一連三天只有11至14度。（香港天文台）

除有寒冷天氣外，相對濕度同時也頗高，故屆時將又濕又凍，且一連多天都吹6級風。（香港天文台）

明早打鼓嶺跌至10度

而按現時預測，寒冷天氣在踏入新一年後將仍然持續，至下周六氣溫亦只略為回升至14至17度。如進一步參考溫度概率預報數據，1月3日最低氣溫只有12度的概率高達60%至70%，預料在下月踏入中旬後，氣溫才較大機會重返「2字頭」。

天文台自動分區天氣預報就顯示，明天早上時打鼓嶺、上水一帶氣溫將只得10度，天水圍、屯門及大埔就只有11度，而個別地區單位數氣溫最快在周日清早出現，打鼓嶺將跌至只得8度，另上水、天水圍及石崗等地區就只有9度。