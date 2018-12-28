【天氣預報】冷空氣南下北區今晚12度　寒冷勢跨年明年首周料濕凍

來自北方的冷空氣已開始南下，令華南地區天氣明顯轉冷，香港今日部分時間有陽光，氣溫介乎16至20度，今晚氣溫顯著下降，明日最高氣溫將「降4度」至只有16度，而最低氣溫就跌至只有13度。 最新發布的九天天氣預報就顯示，2019年首周維持寒冬天氣，明年首個周末氣溫均是15至18度並同時有雨。至於下周一大除夕開始，就維持早前預測，將連續三日最低氣溫只有11度，大家要準備好禦寒衣物倒數，然後在濕凍中迎接新一年來臨！

在上午11時半，天文台錄得氣溫為18.9度，相對濕度為百分之67，在京士柏錄得的紫外線指數為5，強度屬於中。

冬季季候風增強帶來冷空氣

天文台表示，影響華南的冬季季候風會在今明兩日增強，該區風勢頗大，天氣顯著轉冷。本港地區今日部分時間有陽光，今晚氣溫顯著下降，氣溫介乎16至20度，吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。根據天文台自動分區天氣預報，今晚香港大部分地分只有14、15度，新界更午夜後將跌至12、13度。而未來數日轉冷，風勢頗大，下周初至中期有幾陣雨。

晚上香港大部分地區只有14、15度。（香港天文台）

除夕市區最高14度濕凍中迎新年

天文台最新發布的九天天氣預報顯示，未來數天氣溫將持續下降，預料明天氣溫將下跌至16至19度。受強烈冬季季候風影響，周末及下周大部分時間廣東天氣持續寒冷及有雨，本周六香港氣溫將進一步跌至13至16度，周日再跌至12至15度，而下周一大除夕、2019年的元旦日及元旦翌日，預料會成為今年暫時入冬後最寒冷日子，一連3日最低氣溫只有11度，而相對濕度最高更達百分之90至95。

根據天文台自動分區天氣預報，大除夕零晨市區只有13度。（香港天文台）

而寒冷攻氣將持續幾乎整個下星期，下周六及周日氣溫均是15至18度，同時有一兩陣雨，相對濕地達百分之70至90之間。此外，天文台自動分區天氣預報可見，大除夕凌晨市區最高氣溫只有13，新界將再低一、兩度。預測至下周五才有機會回升至13度或以上。

↓↓歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）對北方冷空氣南下情況的預測↓↓