【天氣預報】晚上市區最低氣溫約11度　倒數要帶多件衫

除夕夜大家或會外出倒數，迎接2019新一年來臨，預料晚間部分時間多雲，天氣寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低兩三度。大家要準備好禦寒衣物，在濕冷天氣中迎接2019年！ 明天元旦短暫時間有陽光，最高氣溫約16度，晚上有一兩陣雨。寒冷天氣將維持至本周後期才逐漸回升。

下午5時半，天文台錄得氣溫為13.7度，相對濕度為百分之66。天文台表示，強烈冬季季候風持續影響廣東，同時一個低壓區正為南海南部帶來不穩定天氣。本港晚間部分時間多雲，天氣寒冷，市區最低氣溫約11度，新界再低兩三度。

根據天文台自動分區天氣預報，凌晨香港市區有13、14度，新界低一兩度，沙田、西貢、屯門、赤鱲角、坪洲等12度；流浮山、石崗、大埔11度；上水、打鼓嶺則只有10度。大家出外倒數時，記得要準備好禦寒衣物。

零晨上水、打鼓嶺則只有10度（香港天文台）

明天元旦短暫時間有陽光，氣溫介乎11至16度，晚上有一兩陣雨。寒冷天氣將維持至本周後期才逐漸回升。明日的最高紫外線指數大約是4，強度屬於中等。隨後一兩日持續寒冷及有幾陣雨。接近週末氣溫逐漸回升。

明早間有陽光觀賞日出睇運氣

不少市民都會趁除夕到鳳凰山、大東山等地紮營倒數，然後等待早上觀賞新一年首個日出。明早7時03分，本港將迎來2019年首個日出。天文台預測明日短暫時間有陽光，天氣寒冷，氣溫介乎攝氏7至11度。天文台的香港及珠江三角洲區域自動分區天氣預報顯示，早上5時至8時，香港大部分地區間有陽光，會否能見到日出，則要「睇運氣」。

明早5時至8時大部分地區間有陽光。（香港天文台）

週末氣溫上升

天文台最新發布的九天天氣預報就顯示，受強烈冬季季候風影響，未來兩三日廣東天氣持續寒冷，有幾陣雨，周三氣溫介乎11至14度。預料冬季季候風會在本週後期緩和，華南沿岸氣溫將逐漸回升，周六氣溫上升至17至21度。此外，一個低壓區會在未來兩三日為南海南部帶來不穩定天氣。