【天氣預報】一連九日氣溫高於20度　和暖天氣料維持到月中

雖然今早新界及市區仍相當清涼，但天氣終於慢慢回暖，讓我們可以暫時告別寒冷天氣，中午時份各區氣溫持續上升，預料在下午4時，全港普遍地區氣溫均在17度以上，黃竹坑及青衣將達18度。根據最新的「九天天氣預報」，明日起一連九日的最高氣溫均達20度或以上，和暖天氣料會持續至本月中。

冬季季候風正影響廣東，預料季候風會在未來一兩日逐漸緩和。在上午11時30分，天文台錄得15.6度，紫外線指1數，強度屬於低，相對濕度百分之88。預測本港地區今日多雲，有一兩陣雨。吹和緩至清勁東北風，稍後離岸間中吹強風。據自動分區天氣預報，今日下午氣溫會顯著回暖，各區持續升溫，大約下午4時最熱，全港普遍地區在17度以上，黃竹坑及青衣將達18度。

預測今天下午黃竹坑及青衣氣溫將達18度。（香港天文台）

影響華南沿岸地區的冬季季候風會在未來一兩日緩和，展望未來一兩日氣溫逐漸回升。一股微弱的季候風補充會在下周初影響華南，下周初天色較為明朗。根據最新的「九天天氣預報」，明日起一連九日的最高氣溫均達20度或以上，氣溫普遍在17至22度之間徘徊，而按照延伸預報顯示，這個較為溫暖的天氣，料最少會持續至本月中。