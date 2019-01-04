【天氣．天文】象限儀座流星雨今早爆　今晚仍有機追星何處去？

2019年第一場流星雨，原來今早已經悄悄地上演！象限儀座流星雨（Quadrantids）今早率先登場，高峰期在今早10時20分，但天色光亮當然觀星無望。不過，如果仍想「追星」，就可把握今晚最後機會，適逢遇上農曆月底沒有月球光害，晚上入夜以後到隔天曙光前，在東北面郊區及較暗地點抬頭，或許有意外發現，惟現時最大阻礙，恐怕就是雲層了。

北半球三大流星雨之一的象限儀座流星雨，踏入新一年後率先爆發，而在香港觀賞的高峰期就在今日，於今天早上10時20分是今年象限儀座流星雨的高峰期，每小時天頂流星數量可多達120顆。問題是，早上天色明亮，實在難以觀看，故此如果今天凌晨已在黑夜中靜待，或可能已從星空中有一定收穫。

但如果錯過了，仍有最後機會，因為象限儀座流星雨其實是在元旦日至5日出現，故此今晚入夜後到明天曙光前，仍有機會看到，惟前題是搜尋到無雲遮蔽的天區。

象限儀座流星雨的觀星地點愈北愈好。（資料圖片）

象限儀座乃被棄用星座名稱

象限儀座流星雨特色是母體為小行星，亮度夠亮，而適逢現時是農曆月底殘月時，故算是有半個天時有利因素，為觀賞帶來好條件，但近日天氣較為多雲，如果雲層趕及晚上消散，就會令看到流星雨的機會增加，有興趣觀星人士，可選擇東北面郊區地點或較暗的地方，例如石澳、長洲、西貢、船灣淡水湖等地來觀賞。

其實，象限儀座是個已被棄用的星座名字，其位置介乎天龍座與牧夫座之間，國際天文聯會曾議決， 將象限儀座流星雨正名為「天龍座流星雨」，但後來流星雨的輻射點轉移到牧夫座，流星雨又一度改名為「天龍座流星雨」或「一月天龍座流星雨」，後來為免混亂，國際天文聯會在2009年的大會中，通過64個流星雨的正式名稱時，把在1922年被廢棄的象限儀星座作為「天龍座流星雨」的替代名稱，自此再次統一稱其為「象限儀座流星雨」。