【天氣預報】中午前多區回升至20度　和暖天氣持續至下周日

影響廣東的冬季季候風正逐漸緩和，香港天氣持續回暖，今日中午前，多區氣溫已回升至20度的水平。由於一道雲帶正覆蓋華南，預測今日仍大致多雲，日間部分時間天色明朗，展望明日天氣和暖，周日早上則稍涼。 天文台最新發布的「九天天氣預報」就顯示，和暖天氣料將持續至下周日（13日），屆時氣溫仍將介乎18至21度，同時短暫時間有陽光。

在上午11時半，天文台錄得氣溫已達19.2度，相對濕度為百分之80，在京士柏錄得的紫外線指數是4，強度屬於中。根據分區天氣數據，在中午前全港多區普遍錄得19至20度，其中石崗氣溫特別高，達22.1度。

天文台表示，影響廣東的冬季季候風正逐漸緩和，預料廣東氣溫明日繼續上升，同時一道雲帶正覆蓋華南，香港今日大致多雲，日間部分時間天色明朗，吹和緩至清勁東至東北風，初時離岸間中吹強風。

從分區天氣可見，在中午前全港多區普遍錄得19至20度。（香港天文台）

天文台調高下周後期氣溫至23度

根據最新發布的「九天天氣預報」，明天雖然是意味氣候寒冷的小寒，但氣溫料上升至最高23度，但一股微弱的冬季季候風補充將會在星期日抵達沿岸地區，故星期日早上將轉涼，當天最高氣溫亦將回落至19度，而受一股偏東氣流影響，隨後數天華南沿岸風勢較大，故下周初氣溫都在18至22度間徘徊。而天文台同時調高下周後期的最高氣溫至23，至下周日（13日）時，氣溫仍介乎18至21度，短暫時間有陽光，換言之下星期除周三外，幾乎都是和暖晴朗天氣。

自然延伸預報就顯示，直至本月17日，預測最低及最高氣溫，仍以17至21度的機會最大，似乎如果大家期待較寒冷的冬天，最快要等到本月下旬才有機會再遇寒流了。